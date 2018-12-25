“المؤسسة العامة لتحلية المياه” تعرض فرصا استثمارية ضمن برنامج تسهيل بغرفة الشرقية

المناطق – فتحيه عبدالله

ضمن فعاليات برنامج «تسهيل» التي تنفذه غرفة الشرقية تعرض المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، صباح الخميس ( 27 ديسمبر 2018) عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة لديها أمام قطاع الاعمال لاسيما أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ذلك خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا بالمقر الرئيس للغرفة.

واكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الحكيم بن حمد العمار الخالدي بان برنامج اللقاء يتضمن عرضًا مفصلاً عن دور وجهود المؤسسة العامة لتحلية المياه في توطين الصناعة والخدمات، وذلك من خلال عرض الفرص الاستثمارية، أمام قطاع الأعمال، فضلاً عن تقديم شرح مفصّل عن آليات وإجراءات تسجيل وتأهيل الموردين لدى المؤسسة، بالإضافة إلى عقد جلسات مباشرة لرجال الأعمال مع المسؤولين المختصين في المؤسسة لتقديم الاستشارات وتسهيل إجراءات التعاقد،

وقال الخالدي إن برنامح «تسهيل» أحد مبادرات غرفة الشرقية لدعم قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، حيث يتم من خلاله تحقيق التواصل المباشر بين الشركات الاستراتيجية الكبرى في المملكة مع مؤسسات قطاع الأعمال لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها، والذي يأتي مواكبًا لرؤية المملكة 2030م وما تهدف إليه من دعم :”المكون المحلي، وتوطين الصناعات المساندة، وتحقيق التنمية المتوازنة”.

وأشار الخالدي إلى أن الغرفة تحرص دائما على تحقيق التواصل بين القطاعات الاستراتيجية وقطاع الأعمال (وتحديدا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، وتحرص دائما على أن يكون هذا التواصل يأخذ الصفة العملية، وتأمل من وراء ذلك تحقيق إنجازات تكون قيمة مضافة للقطاع الخاص، وتنعكس على الحركة الاقتصادية في المملكة، وذلك لقناعة ثابتة لدى الغرفة بأن مؤسسات القطاع الخاص تملك من الإمكانات الشيء الكثير ما يجعلها مؤهلة لتنفيذ متطلبات التوريد والتنفيذ والنقل وما شابة ذلك من قبل القطاعات الاستراتيجية مثل النفط والغاز والطاقة والصناعة وغير ذلك.