الأمير سعود بن نايف يطلع على خطة أوقاف جمعية ترميم الخيرية

المناطق - فهد المريخي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم الخيرية المهندس حمد ثواب الخالدي وأعضاء مجلس الأوقاف والاستثمارات بالجمعية.

واطلع سموه على خطط الجمعية للاستدامة المالية وخطتها لشراء الوقف الأول وما قام به المجلس من دراسة عن حالة الأوقاف في المنطقة والاستفادة من تجارب الجمعيات ذات الخبرة في الاستثمارات.

وثمن سموه الجهود التي تبذلها الجمعية في سبيل تحقيق الأثر الملموس من مشاريع الترميم على المستفيدين من المحتاجين مؤكداً سموه بأن الاهتمام بالأوقاف والاستثمارات يساعد الجمعية في تحقيق أهدافها واستدامة خدماتها وهذا يتطلب المزيد من الجهود من أعضاء مجلس الأوقاف والاستثمارات بالجمعية للبحث عن الداعمين من أهل الخير في المنطقة وهم كثر ولله الحمد ، وإيجاد مواقع مناسبة لأماكن الوقف.

ومن جانبه شكر رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم الخيرية المهندس حمد الخالدي سمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته وحرصه ومتابعته لمجهودات الجمعية سائلاً الله أن توفق الجمعية في تقديم كل الدعم والمساعدة للأسر المحتاجة والمتعففة.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس الوقفي الدكتور صلاح السميح والمهندس خالد التركي وسعيد الزهراني وأحمد بالحمر والمدير التنفيذي للجمعية علي الأسمري.