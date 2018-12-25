وفد من الرئاسة العامة للحرمين يطلع على تجربة الهيئة الملكية

المناطق - الجبيل الصناعية

امتداداً لدور الهيئة الملكية في نقل تجاربها المميزة لديها إلى القطاعات الحكومية المختلفة بالمملكة ، قام وفد من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بزيارة الهيئة الملكية بالجبيل صباح الثلاثاء بمركز الزوار وذلك بهدف الاطلاع والتعرف على قصص النجاح المتميزة في تجربة الهيئة الملكية بالجبيل في مجال التشغيل والصيانة وآلية إداراتها للنفايات في مجال النظافة عبر استخدامها للنفايات المضغوطة وطرق صيانتها وتشغيلها.

من جانبه أكد المهندس عبدالحميد الصاعدي رئيس فريق المبادرات من إدارة الخدمات العامة بالرئاسة العامة للحرمين على استفادتهم من هذه الزيارة والتطور الكبير الذي يفتخر به الجميع ً في هذه المدنية متمنيا ً ان يشاهده في جميع مدن المملكة وأضاف المهندس الصاعدي أن الهدف من الزيارة هو تبادل الخبرات بين الهيئة الملكية بالجبيل والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لمعرفة حلول المشاكل التقنية والفنية التي مررنا بها لخبرة الهيئة الملكية في هذا المجال .

عقب ذلك شاهد الوفد فيلما وثائقياً يحكي قصة مدينة الجبيل الصناعية والهيئة الملكية بالجبيل وما قامت به من جهود كبيرة في بناء هذه المدينة .

تلا ذلك جولة لأعضاء الوفد في أرجاء أجنحة مركز الزوار اطلعوا من خلالها على أبرز عوامل النجاح في مشاريع الهيئة الملكية في مدينة الجبيل الصناعية كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية وتنوع الصناعات الموجودة فيها والبنية التحتية المتميزة والرائدة وتوزيع الأحياء السكنية بالمدينة مدعمة بأرقام وحقائق تبرز مكتسبات مدينة الجبيل الصناعية ومنجزاتها الضخمة.

كما قام الوفد بزيارة إدارة النظافة وإدارة حماية ومراقبة البيئة للتعرف عن قرب على آلية عمل الهيئة الملكية بالجبيل في مجال النظافة ومراقبة البيئة على أرض الواقع بالإضافة إلى جولة لمشاهدة حاويات النفايات الذكية بالمدينة .

وفي نهاية الزيارة أبدى اعضاء الوفد سعادتهم بهذه الزيارة مشيرين الى أنهم شاهدوا قصة نجاح وفخر في جوانب مختلفة في الصناعة والتشغيل والصيانة وتجهيز المرافق والنظافة.