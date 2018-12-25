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ملك الأردن يعزي خادم الحرمين هاتفيا في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

ملك الأردن يعزي خادم الحرمين هاتفيا في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

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الأمير سعود بن نايف يطلع على خطة أوقاف جمعية ترميم الخيرية

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“المؤسسة العامة لتحلية المياه” تعرض فرصا استثمارية ضمن برنامج تسهيل بغرفة الشرقية

“المؤسسة العامة لتحلية المياه” تعرض فرصا استثمارية ضمن برنامج تسهيل بغرفة الشرقية

المنطقة الشرقية

ملك الأردن يعزي خادم الحرمين هاتفيا في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

ملك الأردن يعزي خادم الحرمين هاتفيا في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=672809
المناطق - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم اتصالا هاتفيًا من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عبر فيه جلالته عن خالص عزاءه لخادم الحرمين الشريفين في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -، سائلا الله أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية على تعازيه ومواساته في الفقيد – رحمه الله -، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته إنه على كل شي قدير.

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