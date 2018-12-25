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بعد نجاح المانجو والبن.. جازان تبدأ زراعة الكاجو

بعد نجاح المانجو والبن.. جازان تبدأ زراعة الكاجو

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بعد نجاح المانجو والبن.. جازان تبدأ زراعة الكاجو

بعد نجاح المانجو والبن.. جازان تبدأ زراعة الكاجو
http://almnatiq.net/?p=672812
المناطق - فضة عطيف

أنهى باحثون متخصصون بمركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان التجربة الحقلية لنبات الكاجو بمركز وادي جازان، بحضور رئيس المركز عبدالله الظافري، ومتابعة وإشراف ميداني من مدير عام المركز المهندس أحمد السلامي.
أبحاث حقلية:
تشهد منطقة جازان ازدهارا كبيرا في زراعة الفواكه الاستوائية، والتي أثبتت نجاحها، ابتداء بالمانجو التي أسهمت في إنعاش اقتصاد المنطقة، مانتج عنه تكثيف التجارب الحقلية، وإجراء الاختبارات والأبحاث بالمركز للمنتجات الأخرى.
وأكد مدير عام مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان المهندس أحمد السلامي أن التجربة الحقلية تأتي ضمن الدراسات الاقتصادية، والتجارب والأبحاث التي ينفذها المركز للكاجو، وغيرها من المنتجات الزراعية، مشيرا إلى أنها ذات قيمة تسويقية، ومردود اقتصادي جيد للمزارعين، مضيفا إلى أنهم يقومون بنشر النتائج الني تبنى على أسس علمية، ومشاهد حقلية ثابتة، والعمل على إكثار الفواكه الاستوائية الاقتصادية المناسبة للظروف المناخية بالمملكة، مبينا أن جميع التجارب التي يتم إجراءها بحقول المواطنين عبارة عن برامج عمل، وخطط عملية للمركز، ومتابعة وإشراف إدارة المركز.
جهود موحدة
أوضح رئيس مركز وادي جازان عبدالله الظافري أن الجهود الكبيرة المبذولة من قبل مركز الأبحاث أثمرت على تحقيق نتائج إيجابية في تطوير زىاعة المنطقة، مشيرا إلى أن تعاون المزارعين مع المركز دليل على توحيد الجهود، وتبادل الآراء، وتقديم الخدمات، لاستفادة المنطقة اقتصاديا من خلال استثمار الفواكه الاستوائية، مقدما الشكر لهم على جهودهم الكبيرة.

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