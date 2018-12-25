بلدية غرب الدمام وفرع وزارة التجارة تضبطان مستودع مخالف لتصنيع المنظفات بصناعية دلة

المناطق - فتحيه عبدالله

داهمت بلدية غرب الدمام وفرع وزاره التجارة والاستثمار بالدمام ، ضمن حملة مشتركة، مؤخرا، مستودع مخالف خصص لتصنيع المنظفات المختلفة، وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني أن البلدية وفرع وزاره التجارة والاستثمار بالدمام ضبطا مستودع بصناعية دلة معد لتصنيع وتعبئة مواد النظافة والمطهرات يديرها عمالة مخالفة لتصنيع المنظفات وتعبئتها وتغليفها بعبوات تحمل أسماء شركات تجارية تمهيداً لتوزيعها بالأسواق، لافتا الى أنه تم حصر جميع المعدات ومواد التنظيف، والتي تنوعت مابين علب منظفات متنوعه جاهزة للبيع وكميات كبيره من المنظفات بالخزانات لتفريغها لاحقا في العبوات، بالاضافة الى استكرات لتواريخ انتهاء وانتاج جاهزة.

وأشار المهندس القحطاني الى انه تم حجز المضبوطات والتي تقدر بطن ونصف من الملح و ٤٧٠٠ علبه منظفات متنوعه جاهزه للبيع و ٥ خزانات لخلط الصابون، إضافة إلى ٤٠ خزان معبئه بالصابون ومواد التنطيف مجهوله المصدر ومجموعه من استيكرات لتوازيخ انتاج وانتهاء جاهزه .

وقال القحطاني أن هذه الحملات هي امتداداً للحملات المشتركة بين الجهات ذات العلاقة في المناطق الصناعية، ونطاق التخديم لبلدية غرب الدمام بشكل عام، مؤكدا بأن البلدية تواصل تكثيف جولاتها على جميع المنشآت والتأكد من نظاميتها، وذلك حفاظاً على سلامه المواطنين والمقيمين، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى عبر مركز “940”.