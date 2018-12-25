احدث الأخبار

زائرات الجنادرية يستمتعن بتجربة الرماية في جناح أمن الدولة
أبرز المواد
 جمعية أيتام تبوك تشارك بالمخيم العلمي الثاني بالشرقية
منطقة تبوك
 تنوع فلكلوري على مسرح تبوك بالجنادرية
منطقة تبوك
 محافظ الخرج يزور جناح الشؤون الإسلامية بالجنادرية
منطقة الرياض
 بلدية غرب الدمام وفرع وزارة التجارة تضبطان مستودع مخالف لتصنيع المنظفات بصناعية دلة
المنطقة الشرقية
 55 % من محطات الوقود بالقطيف تستجيب لـ «التأهيل»
المنطقة الشرقية
 بعد نجاح المانجو والبن.. جازان تبدأ زراعة الكاجو
منطقة جازان
 ملك الأردن يعزي خادم الحرمين هاتفيا في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 وفد من الرئاسة العامة للحرمين يطلع على تجربة الهيئة الملكية
المنطقة الشرقية
 الأمير سعود بن نايف يطلع على خطة أوقاف جمعية ترميم الخيرية
المنطقة الشرقية
 “المؤسسة العامة لتحلية المياه” تعرض فرصا استثمارية ضمن برنامج تسهيل بغرفة الشرقية
المنطقة الشرقية
 تخصيص أراضي للدفاع المدني ومساجد في الخبر وبقيق
المنطقة الشرقية
زائرات الجنادرية يستمتعن بتجربة الرماية في جناح أمن الدولة

زائرات الجنادرية يستمتعن بتجربة الرماية في جناح أمن الدولة

أبرز المواد
جمعية أيتام تبوك تشارك بالمخيم العلمي الثاني بالشرقية

جمعية أيتام تبوك تشارك بالمخيم العلمي الثاني بالشرقية

منطقة تبوك
تنوع فلكلوري على مسرح تبوك بالجنادرية

تنوع فلكلوري على مسرح تبوك بالجنادرية

منطقة تبوك
محافظ الخرج يزور جناح الشؤون الإسلامية بالجنادرية

محافظ الخرج يزور جناح الشؤون الإسلامية بالجنادرية

منطقة الرياض

بلدية غرب الدمام وفرع وزارة التجارة تضبطان مستودع مخالف لتصنيع المنظفات بصناعية دلة

بلدية غرب الدمام وفرع وزارة التجارة تضبطان مستودع مخالف لتصنيع المنظفات بصناعية دلة
http://almnatiq.net/?p=672819
المناطق - فتحيه عبدالله

داهمت بلدية غرب الدمام وفرع وزاره التجارة والاستثمار بالدمام ، ضمن حملة مشتركة، مؤخرا، مستودع مخالف خصص لتصنيع المنظفات المختلفة، وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني أن البلدية وفرع وزاره التجارة والاستثمار بالدمام ضبطا مستودع بصناعية دلة معد لتصنيع وتعبئة مواد النظافة والمطهرات يديرها عمالة مخالفة لتصنيع المنظفات وتعبئتها وتغليفها بعبوات تحمل أسماء شركات تجارية تمهيداً لتوزيعها بالأسواق، لافتا الى أنه تم حصر جميع المعدات ومواد التنظيف، والتي تنوعت مابين علب منظفات متنوعه جاهزة للبيع وكميات كبيره من المنظفات بالخزانات لتفريغها لاحقا في العبوات، بالاضافة الى استكرات لتواريخ انتهاء وانتاج جاهزة.

وأشار المهندس القحطاني الى انه تم حجز المضبوطات والتي تقدر بطن ونصف من الملح و ٤٧٠٠ علبه منظفات متنوعه جاهزه للبيع و ٥ خزانات لخلط الصابون، إضافة إلى ٤٠ خزان معبئه بالصابون ومواد التنطيف مجهوله المصدر ومجموعه من استيكرات لتوازيخ انتاج وانتهاء جاهزه .

وقال القحطاني أن هذه الحملات هي امتداداً للحملات المشتركة بين الجهات ذات العلاقة في المناطق الصناعية، ونطاق التخديم لبلدية غرب الدمام بشكل عام، مؤكدا بأن البلدية تواصل تكثيف جولاتها على جميع المنشآت والتأكد من نظاميتها، وذلك حفاظاً على سلامه المواطنين والمقيمين، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى عبر مركز “940”.

روابط ذات صلة

55 % من محطات الوقود بالقطيف تستجيب لـ «التأهيل»

55 % من محطات الوقود بالقطيف تستجيب لـ «التأهيل»
وفد من الرئاسة العامة للحرمين يطلع على تجربة الهيئة الملكية

وفد من الرئاسة العامة للحرمين يطلع على تجربة الهيئة الملكية
الأمير سعود بن نايف يطلع على خطة أوقاف جمعية ترميم الخيرية

الأمير سعود بن نايف يطلع على خطة أوقاف جمعية ترميم الخيرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*