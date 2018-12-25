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زائرات الجنادرية يستمتعن بتجربة الرماية في جناح أمن الدولة

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محافظ الخرج يزور جناح الشؤون الإسلامية بالجنادرية

محافظ الخرج يزور جناح الشؤون الإسلامية بالجنادرية

منطقة الرياض

محافظ الخرج يزور جناح الشؤون الإسلامية بالجنادرية

محافظ الخرج يزور جناح الشؤون الإسلامية بالجنادرية
http://almnatiq.net/?p=672823
المناطق -أشرف العصيمي

زار محافظ محافظة الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثالثة والثلاثون الذي تتواصل فعالياته تحت شعار ” وفاء وولاء ” .
وتجول المحافظ في أركان الجناح , واستمع إلى شرح مفصل عن ما تقدمة الوزارة من خدمات وبرامج وأنشطة لاسيما في خدمة بيوت الله والدعوة إلى الله تعالى , إلى جانب الجهود التي تقدمها الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن التي تجسد رسالة المملكة في خدمة العمل الإسلامي بكافة مجالاته , وفق منهج معتدل يقوم على الوسطية والاعتدال .
وأشاد المحافظ بالجناح وتنوع أركانه , وما اشتمل عليه من معروضات تسهم في نشر الثقافة الإسلامية السمحة لرواد المهرجان من مختلف دول العالم , مشيراً إلى حجم الجهود المبذولة التي تقوم به الوزارة سواء في الداخل أو الخارج , وهي جهود موفقه ومشكوره تحتسب فيها الدولة ـــ أيدها الله ــفي نشر الدين القويم والمنهج السليم , منوهاً سعادته إلى أنها تعزز و تركز على مسألة الدين الإسلامي السمحة والنهج القويم ومحاربة الغلو والتطرف التي تقوم به هذه الدولة المباركة .
وفي ختام الزيارة قدم المحافظ شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على ما يقوم به من جهود ساهمت في تميز مشاركة الوزارة وإثراء الزوار .

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