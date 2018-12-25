تنوع فلكلوري على مسرح تبوك بالجنادرية

المناطق - تبوك

تنوعت الفعاليات والبرامج التي تقدمها القرية التراثية لمنطقة تبوك على مسرحها بالجنادرية.

واحتضن مسرح القرية عروضاً للفلكلور الشعبي المتنوع في منطقة تبوك الذي يمثل محافظاتها الصحراوية والساحلية تقدمها عدد من الفرق الشعبية تشمل ألوان السامري والعرضة والربابة بمشاركة فرق أملج وتيماء وفرقة مدينة تبوك .

ويقدّم المسرح لزوار القرية أفلاماً وثائقية عبر الشاشة الرئيسية يتعرّف الزائر من خلالها على النهضة التنموية التي تشهدها المنطقة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ .

