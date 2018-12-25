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جمعية أيتام تبوك تشارك بالمخيم العلمي الثاني بالشرقية

جمعية أيتام تبوك تشارك بالمخيم العلمي الثاني بالشرقية
http://almnatiq.net/?p=672830
المناطق - تبوك

تشارك الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة تبوك في المخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة “مسبار2، الذي يقام بعد غدٍ , ويستمر على مدى 8 أيام ، وذلك في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمحافظة الظهران.
ويهدف المخيم العلمي للأيتام إلى إكسابهم المعرفة وتطوير قدراتهم في المجالات العلمية، كعلوم الفضاء والطيران والابتكار والتجارب العلمية، والإلقاء والروبرت، بمشاركة 80 ابناً من جمعيات الأيتام بمختلف مناطق المملكة.
وثمن أمين عام جمعية الأيتام الخيرية بتبوك الدكتور يحيى بن محمد العطوي هذه الدعوة للمشاركة في المخيم العلمي الثاني، متمنياً التوفيق لجميع الأيتام المشاركين، واصفاً هذه المشاركات بأنها فرصة قيّمة يجب الاستفادة منها لصقل المهارات واكتساب العلوم المعرفية التي تقودهم لمستقبل أجمل بإذن الله نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

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