توافد كثيف للزوار على أرض مهرجان الجنادرية في يومه الخامس

المناطق - واس

شهدت بوابات المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 33″ مع انطلاقة يومها الخامس، تدفق آلاف الزوار والوفود من جنسيات متعددة ، وسط إقبال كبير من العائلات للإستمتاع بما يقدمه المهرجان من فعاليات ثقافية وإجتماعية وترفيهية تنوعت ما بين الماضي العريق والمستقبل الزاهر.

وعملت إدارة المهرجان على تنظيم متقن وواسع للزوار وتقديم الخدمات المتنوعة التي تلبي إحتياجاتهم وإستفساراتهم في جميع إتجاهات المهرجان، فيما تنوعت المشاركات والفعاليات والبرامج والأنشطة بين الأجنحة والقرى التراثية والدول المشاركة والمنظمات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية الذين قدموا من خلال مقراتهم وقراهم وأجنحتهم عدداً من البرامج النوعية التي حظيت بإهتمام كبير من كافة شرائح الزوار.

