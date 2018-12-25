الأخضر يواصل تدريباته في معسكر دبي

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واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم تدريباته على ملعب نادي “ند الشبا” بدبي ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2019.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، بعدها قسم المدير الفني خوان انطونيو بيتزي اللاعبين لمجموعتين أجرت كلا منهما تمرين التمرير والاختبار اللياقي باستخدام أحدث أدوات القياس، بعدها تم تقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات، أجرت مناورة على نصفي الملعب بمشاركة الحراس الثلاثة، قبل أن يختتم التدريب بتمارين الإطالة .

وعلى صعيد متصل، واصل لاعب الوسط سلمان الفرج تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي، وذلك بعد الإصابة التي لحقت به قبل انضمامه لصفوف المنتخب الوطني.

وسيجري “الأخضر” في الخامسة والنصف من مساء غدٍ الأربعاء حصة تدريبية على نفس الملعب، وستتاح التغطية الإعلامية أول 15 دقيقة من بداية التدريب.

