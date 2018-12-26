مبابي يهزم رونالدو وميسي.. ويحطم رقما قياسيا جديدا

المناطق - وكالات

أبهر الفرنسي، كيليان مبابي، العالم من خلال أدائه في مونديال روسيا الصيف الماضي، وها هو يحقق إنجازا جديدا يتغلب به على النجمين، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبحسب ما أوردت شبكة “فوكس سبورتس”، الثلاثاء، فقد حطم مبابي الرقم القياسي العالمي لأكثر لاعب إحرازا للأهداف في سن العشرين.

وأضافت، أن مبابي تخطى رونالدو وميسي في هذا “الإنجاز الفريد”، إذ تصدر مهاجم باريس سان جرمان، القائمة بفارق كبير عن أقرب منافسيه، فيما حل ثانيا اللاعب البرازيلي المعتزل رونالدو.

وجاء ترتيب الأكثر تهديفا في سن العشرين على النحو التالي:

1. مبابي: 73 هدفا

2. رونالدو البرازيلي : 59 هدفا

3. مايكل أوين: 51 هدفا

4. ميسي: 30 هدفا

5. كريستيانو رونالدو: 21 هدفا