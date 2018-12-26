الطيران الإسرائيلي ينفذ غارات وهمية في الأجواء اللبنانية

الطيران الإسرائيلي ينفذ غارات وهمية في الأجواء اللبنانية

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الطيران الإسرائيلي ينفذ غارات وهمية في الأجواء اللبنانية

الطيران الإسرائيلي ينفذ غارات وهمية في الأجواء اللبنانية
http://almnatiq.net/?p=672881
المناطق - وكالات

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم بأنّ “مقاتلات حربية إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من ناحية البحر باتجاه لبنان، حيث نفذت وعلى عدة دفعات غارات وهمية على علو منخفض في أجواء مدينة النبطية ومنطقة إقليم التفاح الجنوبيتين”.
ولفتت الوكالة النظر إلى أنّ “طائرات معادية أخرى كانت بالتزامن تلقي بالونات حرارية أثناء تحليقها في سماء مدينة صور الجنوبية ومنطقتها، ومثلها حلّقت بشكل دائري على علو منخفض في أجواء منطقة صيدا الجنوبية، مطلقة بالونات حرارية أيضاَ.

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