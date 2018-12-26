وزير الخزانة الأمريكي يؤكد: أسواق المال تعمل بشكل طبيعي

وزير الخزانة الأمريكي يؤكد: أسواق المال تعمل بشكل طبيعي

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وزير الخزانة الأمريكي يؤكد: أسواق المال تعمل بشكل طبيعي

وزير الخزانة الأمريكي يؤكد: أسواق المال تعمل بشكل طبيعي
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المناطق - وكالات

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، أنه أجرى مباحثات على انفراد مع رؤساء أكبر ستة مصارف أمريكية، وأكدوا له وجود سيولة كافية لمواصلة العمليات بشكل طبيعي رغم إغلاق مؤسسات الحكومة الأمريكية وأسبوع مضطرب في وول ستريت.
وقال منوشن في بيان نشر على حسابه على تويتر: إن المسؤولين الستة “أكدوا توفر سيولة كبيرة لتقديم قروض للمستهلكين وعمليات الأسواق وكافة العمليات الأخرى”.
وذكر البيان أنه سيتم بحث تنسيق الجهود لضمان سير عمليات السوق بشكل طبيعي.
وأضاف منوشن: “ما زلنا نشهد نموا اقتصاديا كبيرا في الولايات المتحدة مع نشاط متين للمستهلكين والمؤسسات، في حين خفض البنك المركزي توقعاته للنمو لعامي 2018 و 2019.
وأوضح أن الإغلاق لن يؤثر على المهمات الرئيسية للوزارة التي سيكون لديها عدد الموظفين الكافي لإنجازها.

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