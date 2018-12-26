وفد من البرلمان اليمني: المملكة سجلت موقفا تاريخيا بإفشال المشروع الايراني التوسعي

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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بأعضاء المؤتمر الشعبي العام، وذلك في مركز البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالرياض اليوم وهم محمد بن ناجي الشايف، مبخوت بن ماضي، عبدالوهاب محمود معوضه، الدكتور مهدي عبدالسلام،الدكتور محمد رشاد العليمي، الدكتور سمير خيري رضاء، صالح سالم العامري، أحمد محمد الأصبحي، محمد علي ياسر، وصالح محمد باعشر، محمد العيسائي، محمد علي ياسر، محمد أحمد الزويدي، فؤاد محمد عبدالكريم، زكريا سعيد الزكري، إبراهيم شعيب الفاشق، عبدالله علي الخلاقي، محمد صالح الحميري، عبدالله محسن العجر، عبدالخالق البركاني.

ورحب السفير السعودي آل جابر بالبرلمانيين اليمنيين، معبراً عن سعادته باللقاء ومستعرضاً مراحل الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن في مختلف المجالات بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين – حفظهما الله – والتزام المملكة بمواصلة الدعم لليمن في كافة المجالات السياسة والعسكرية والإغاثية والتنموية .

كما قدم الشيخ محمد بن ناجي الشايف وكافة أعضاء مجلس النواب، عن الشكر والتقدير للمملكة قيادة وحكومة وشعباً على الدعم السخي والأخوي المقدم لليمن في مختلف المجالات والذي كان له الأثر الملموس لدى المواطنين في اليمن .

وقال : إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- سجلت موقفاً تاريخياً ناصعاً بموقف شجاع وأخوي، في سبيل إفشال المشروع الايراني التوسعي في اليمن، وحماية عروبة وثقافة وتاريخ اليمن .

وأضاف : إن العلاقات اليمنية السعودية ضاربة في أعماق التاريخ، وتعززها أواصر الأخوة والدم الواحد والعادات والتقاليد الواحدة، مشيراً إلى أن المملكة هي الحضن الدافئ لليمنيين في كل المراحل و تحتضن اليوم ملايين اليمنيين الذين يعولون الملايين في الداخل اليمني، فيما لم تقدم إيران لليمن واليمنيين سوى مشروع الموت والدمار والخراب من خلال الأعمال التخريبية للميليشيات الحوثية والتي تريد العودة باليمن واليمنيين إلى العصور الحجرية من خلال مفاهيمها البالية التي تجاوزها شعبنا إلى غير رجعة ، مؤكداً أن الشعب اليمني سيظل محتفظا بهذا الجميل للمملكة قيادة وحكومة وشعباً، مشيراً إلى دورها الريادي العربي والاسلامي والعالمي.

وتحدث عدد من أعضاء مجلس النواب، عن الدعم الكبير الذي تقدمه المملكة لليمن واليمنيين، مؤكدين أن السعودية هي السند لليمن في مختلف المراحل.

كما تضمن اللقاء عرضًا تقديميًا عن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي تخدم كافة المحافظات اليمنية في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والكهرباء والنقل والزراعة وغيرها من الخدمات الاخرى .