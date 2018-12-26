متاعب إيران الاقتصادية تتزايد .. المصارف تعاني قروضا متعثرة وأصولا وهمية

المناطق - الرياض

تواجه الحكومة الإيرانية تحديات اقتصادية كبيرة، فيما طرحت ميزانيتها السنوية اليوم، وإن كانت مشكلاتها أعمق من العقوبات الأمريكية التي تمثل ضغوطا لا يستهان بها.

وبحسب “الفرنسية”، فإن الريال الإيراني خسر نصف قيمته مقابل الدولار منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في أيار (مايو) الماضي انسحابه من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 وأعاد فرض العقوبات الأمريكية ذات الصلة.

وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار وحجب معظم الاستثمارات الأجنبية التي كان الرئيس حسن روحاني يأمل في جذبها، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يتقلص الاقتصاد بنسبة 3.6 في المائة العام المقبل.

لكن المحللين يقولون “إن عديدا من أسباب معاناة الاقتصاد قائمة قبل قرار ترمب والعقوبات”.

قال محمد ماهيداشتي وهو رجل اقتصاد مقيم في إيران، “إن النظام المصرفي هو المشكلة الكبرى، إذ إنه يعلن عن أصول وهمية ويعاني قروضا متعثرة”.

وأصدرت المصارف قروضا ضخمة في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بدون اهتمام يذكر بشأن ما إذا كان سيتم سدادها.

وقالت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى في آذار (مارس) “إن نصف هذه القروض – ما قيمته نحو 27 مليار دولار في ذلك الوقت – باتت هالكة”.

وحاولت المصارف التي تعاني نقصا شديدا في الأموال جذب ودائع جديدة بأسعار فائدة بلغت 30 في المائة أو أكثر.

وفي حين أسهمت هذه الودائع في توفير السيولة التي كانت في أمس الحاجة إليها في البداية، أدت الفوائد المرتفعة على هذه الودائع إلى زيادة عدم استقرار المصارف.

وقال روحاني أخيرا، “إن الوضع غير الصحي للمصارف جعل المؤسسات المصرفية بحاجة إلى الاقتراض بصورة مستمرة من البنك المركزي لكيلا تنهار، في حين تضاعفت ديون دائني القطاع الخاص خلال السنة حتى أيلول (سبتمبر) الماضي”.