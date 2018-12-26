مؤسسة النقد تعلن وظائف للبكالوريوس فأعلى من حديثي التخرج و ذوي الخبرة

أعلنت مؤسسة النقد العربية السعودية عن توفر وظائف شاغرة (توظيف مباشر) بمسمى (باحث / أخصائي اقتصادي) لحملة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الاقتصاد) بتقدير لا يقل عن جيد جداً على النحو التالي:
واشترطت على المتقدم:
– أن يكون سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (اقتصاد) بتقدير لا يقل عن جيد جداً أو ما يعادله.
– حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين في مجال ذو علاقة بالوظيفة حسب الوصف الوظيفي أدناه.
– إتقان اللغة الإنجليزية.
أما المسؤوليات والنشاطات الرئيسية، فتتضمن:
– إعداد البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية وتقديم التوصيات اللازمة.
– التنسيق والدعم لممثلي المنظمات المالية الإقليمية والدولية عند زياراتهم للمؤسسة.
– رصد التزامات المملكة للمنظمات المالية الدولية.
– إعداد الإجابات للأسئلة الاقتصادية الموجهة للمؤسسة.
– تقديم التوصيات للمواضيع المحالة من الإدارة العليا.
– استخراج المؤشرات الاقتصادية وإجراء التحليل اللازم عنها.
وأوضحت أن التقديم يبدأ اعتباراً من اليوم الثلاثاء 1440/12/25هـ من خلال الرابط التالي.
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