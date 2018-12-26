مؤسسة النقد تعلن وظائف للبكالوريوس فأعلى من حديثي التخرج و ذوي الخبرة

المناطق - الرياض

أعلنت مؤسسة النقد العربية السعودية عن توفر وظائف شاغرة (توظيف مباشر) بمسمى (باحث / أخصائي اقتصادي) لحملة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الاقتصاد) بتقدير لا يقل عن جيد جداً على النحو التالي:

واشترطت على المتقدم:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (اقتصاد) بتقدير لا يقل عن جيد جداً أو ما يعادله.

– حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين في مجال ذو علاقة بالوظيفة حسب الوصف الوظيفي أدناه.

– إتقان اللغة الإنجليزية.

أما المسؤوليات والنشاطات الرئيسية، فتتضمن:

– إعداد البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية وتقديم التوصيات اللازمة.

– التنسيق والدعم لممثلي المنظمات المالية الإقليمية والدولية عند زياراتهم للمؤسسة.

– رصد التزامات المملكة للمنظمات المالية الدولية.

– إعداد الإجابات للأسئلة الاقتصادية الموجهة للمؤسسة.

– تقديم التوصيات للمواضيع المحالة من الإدارة العليا.

– استخراج المؤشرات الاقتصادية وإجراء التحليل اللازم عنها.

وأوضحت أن التقديم يبدأ اعتباراً من اليوم الثلاثاء 1440/12/25هـ من خلال الرابط التالي.