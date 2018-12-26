السعودية تحافظ على موقعها بين الـ 10 الكبار في الثروات السيادية بـ 3.3 تريليون ريال

المناطق - الرياض

حافظت السعودية على موقعها بين الصناديق السيادية العشرة الكبار في العالم بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، بحصة لصندوق الاستثمارات العامة و”ساما بلغت نحو 10.8 في المائة بما يعادل 875.6 مليار دولار (3.3 تريليون ريال)، مقارنة بالثروات السيادية العالمية البالغة 8.11 تريليون دولار (30.4 تريليون ريال).

ووفقا لـ “الاقتصادية”، فقد بلغت أصول مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” 515.6 مليار دولار (1.93 تريليون ريال)، تشكل 6.4 في المائة من الثروات السيادية العالمية، لتحتل بها المرتبة السادسة عالميا بين الصناديق السيادية.

فيما بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة 360 مليار دولار (1.35 تريليون ريال)، تشكل 4.4 في المائة من الثروات السيادية العالمية، ليحتل بها المرتبة العاشرة عالميا بين الصناديق السيادية.