احدث الأخبار

السعودية تحافظ على موقعها بين الـ 10 الكبار في الثروات السيادية بـ 3.3 تريليون ريال
أبرز المواد
 مؤسسة النقد تعلن وظائف للبكالوريوس فأعلى من حديثي التخرج و ذوي الخبرة
أبرز المواد
 هل تعلم أن عصير السبانخ أكثر فائدة من طهيه
أبرز المواد
 متاعب إيران الاقتصادية تتزايد .. المصارف تعاني قروضا متعثرة وأصولا وهمية
أبرز المواد
 أخطاء شائعة يرتكبها كثيرون عند تنظيف الأسنان
أبرز المواد
 وفد من البرلمان اليمني: المملكة سجلت موقفا تاريخيا بإفشال المشروع الايراني التوسعي
أبرز المواد
 وزير الخزانة الأمريكي يؤكد: أسواق المال تعمل بشكل طبيعي
أبرز المواد
 ماجد عبد الله.. السحابة رقم 9 صاحب الهدف الأسطوري في نهائي آسيا 1984
أبرز المواد
 الطيران الإسرائيلي ينفذ غارات وهمية في الأجواء اللبنانية
أبرز المواد
 اليمن.. الحوثيون يواصلون خرق وقف إطلاق النار بالحديدة
أبرز المواد
 مبابي يهزم رونالدو وميسي.. ويحطم رقما قياسيا جديدا
أبرز المواد
 لعدم ترتيب الفراش.. فوائد
أبرز المواد
السعودية تحافظ على موقعها بين الـ 10 الكبار في الثروات السيادية بـ 3.3 تريليون ريال

السعودية تحافظ على موقعها بين الـ 10 الكبار في الثروات السيادية بـ 3.3 تريليون ريال

أبرز المواد
مؤسسة النقد تعلن وظائف للبكالوريوس فأعلى من حديثي التخرج و ذوي الخبرة

مؤسسة النقد تعلن وظائف للبكالوريوس فأعلى من حديثي التخرج و ذوي الخبرة

أبرز المواد
هل تعلم أن عصير السبانخ أكثر فائدة من طهيه

هل تعلم أن عصير السبانخ أكثر فائدة من طهيه

أبرز المواد
متاعب إيران الاقتصادية تتزايد .. المصارف تعاني قروضا متعثرة وأصولا وهمية

متاعب إيران الاقتصادية تتزايد .. المصارف تعاني قروضا متعثرة وأصولا وهمية

أبرز المواد

السعودية تحافظ على موقعها بين الـ 10 الكبار في الثروات السيادية بـ 3.3 تريليون ريال

السعودية تحافظ على موقعها بين الـ 10 الكبار في الثروات السيادية بـ 3.3 تريليون ريال
http://almnatiq.net/?p=672905
المناطق - الرياض

حافظت السعودية على موقعها بين الصناديق السيادية العشرة الكبار في العالم بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، بحصة لصندوق الاستثمارات العامة و”ساما بلغت نحو 10.8 في المائة بما يعادل 875.6 مليار دولار (3.3 تريليون ريال)، مقارنة بالثروات السيادية العالمية البالغة 8.11 تريليون دولار (30.4 تريليون ريال).
ووفقا لـ “الاقتصادية”، فقد بلغت أصول مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” 515.6 مليار دولار (1.93 تريليون ريال)، تشكل 6.4 في المائة من الثروات السيادية العالمية، لتحتل بها المرتبة السادسة عالميا بين الصناديق السيادية.
فيما بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة 360 مليار دولار (1.35 تريليون ريال)، تشكل 4.4 في المائة من الثروات السيادية العالمية، ليحتل بها المرتبة العاشرة عالميا بين الصناديق السيادية.

روابط ذات صلة

مؤسسة النقد تعلن وظائف للبكالوريوس فأعلى من حديثي التخرج و ذوي الخبرة

مؤسسة النقد تعلن وظائف للبكالوريوس فأعلى من حديثي التخرج و ذوي الخبرة
هل تعلم أن عصير السبانخ أكثر فائدة من طهيه

هل تعلم أن عصير السبانخ أكثر فائدة من طهيه
متاعب إيران الاقتصادية تتزايد .. المصارف تعاني قروضا متعثرة وأصولا وهمية

متاعب إيران الاقتصادية تتزايد .. المصارف تعاني قروضا متعثرة وأصولا وهمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*