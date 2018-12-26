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الزارع والحارثي في ضيافة بيت الجوف بالجنادرية 33

الزارع والحارثي في ضيافة بيت الجوف بالجنادرية 33
http://almnatiq.net/?p=672910
المناطق - الجنادرية

استضاف بيت الجوف في الجنادرية مساء هذا اليوم كلاً من وكيل جامعة الجوف الدكتور بدر الزارع ومدير مكتب سمو وزير وزارة الحرس الوطني الأستاذ سامي الحارثي .
وكان في استقبالهم رئيس وفد أمارة منطقة الجوف الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي ورؤساء اللجان العاملة في الوفد , هذا وقد قدم الخالدي لهما شرحًا موجزًا عن بيت الجوف ومشاركته هذا العام في مقره الجديد مطلعهما على الجديد في المشاركة وكيفية استقبال الوفود وماذا يقدم بيت الجوف لزواره . كما شاهدا مشاركات الأجنحة الحكومية والتي حرصت في مشاركاتها على ابراز جهود اداراتها في منطقة الجوف من خلال عرض صورًا توثق النهضة التي تعيشها منطقة الجوف في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن عبدالعزيز – حفظهم الله – .
هذا وقد عبر الزارع والحارثي عن عظيم شكرهم لبيت الجوف على ما وجدوه من حسن استقبال وكرم الضيافة والذي يعكس ما تتميز به الجوف من دماثه خلق وطيب ملقى . متمنين من الله العلي القدير ان يمثل الجميع منطقة الجوف خير تمثيل لا سيما بان المشاركين يعملون بروح الفريق الواحد من اجل ابراز ماتتميز به الجوف خلال هذه الفترة القصيرة بالمدة والكبيرة بالعطاء وما تحتويه من كم هائل من معلومات يلقاها الزائر

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