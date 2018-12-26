7 حالات إصابة بالسكر يكتشفها جناح الصحة في بيت الجوف بالجنادرية

المناطق - الجنادرية

بعد أن سجل جناح صحة الجوف المشارك في وفد أمارة الجوف في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 33 ” إقبالاً كبير من زوار بيت الجوف .

أكتشف الطاقم الطبي المشارك في جناح الصحة أكثر من سبع حالات مرض سكري وأكثر من خمس حالات يشتبه أن تكون مصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم . بعد أن تم اجراء عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم الاستشارات الطبية التي تخدم الحالات المرضية .

هذا ويشارك وفد صحة الجوف ضمن وفد إمارة منطقة الجوف بيت الجوف بالجنادرية 33 ويقدم عدد من الفحوصات الطبية المجانية لزوار المهرجان كقياس مستوى ضغط الدم وحساب كتلة الجسم التي من خلالها يبين للزوار مدى خطورة اصابة الشخص بالسمنة المفرطة كذلك يقدم الجناح لزوار المهرجان بعض من الفحوصات المخبرية والتي تساعد على تشخيص بعض الحالات مثل قياس مستوى الدهون في الدم الكولسترول والدهون الثلاثية وقياس مستوى السكر في الدم بالإضافة لقياس وظائف الكبد والكلى