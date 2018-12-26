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هطول أمطار رعدية في الباحة ومكة والمدينة المنورة

هطول أمطار رعدية في الباحة ومكة والمدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=672922
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون السحب الرعدية الممطرة تصحب برياح نشطة على مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل منها.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل والقصيم وتبوك والجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد إلى الأجزاء الغربية لمنطقة الرياض وكذلك على حفرالباطن والقيصومة ويتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط والشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.

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