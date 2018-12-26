بلومبيرج: هكذا سقطت تركيا في أزمة المديونية التي صنعتها

المناطق_متابعات

عرض تقرير لوكالة بلومبيرج الأمريكية، تحت عنوان “هكذا سقطت تركيا في أزمة المديونية التي صنعتها”، صورة واقعية لتطور الأزمة الاقتصادية التركية، التي بدأها الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2002، وانتهت إلى السقوط المتسارع في أزمات لا مخرج منها.

وأشار تقرير الوكالة الأمريكية إلى الدلائل التي تؤكد تعقد المأزق الاقتصادي التركي المكون من ثلاثي الانهيار، العملة وارتفاع التضخم وتفاقم تكلفة الديون الخارجية، دفع هذا شركات تركية كبرى إلى إعلان إفلاسها لإعادة هيكلة ديونها.

وبلغ حجم ديون الشركات التركية غير المالية، في نهاية أغسطس الماضي، 331 مليار دولار، أي نحو ثلاثة أضعاف أصول هذه الشركات من العملات الأجنبية، ما لم يعد أردوغان يعرف معالجته بعد أن ضغط على المركزي ورفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 16 سنة، وفقا لبلومبيرج.

وقالت وكالة رويترز إن خطة تركيا الأخيرة لزيادة الحد الأدنى للأجور بداية العام المقبل من المتوقع أن تضيف ما بين 1.5 و2 نقطة مئوية للتضخم، وأضافت نقلا عن مصادر تركية أن الأثر النهائي سيعتمد على بيانات النمو.

وتدرس حكومة أردوغان مجموعة من الإجراءات لمعالجة مشكلة البطالة التي من المتوقع أن ترتفع في النصف الأول من عام 2019، حيث يتباطأ الاقتصاد.