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لأول مرة في تاريخها.. إيران تخفض موازنة الجيش والحرس الثوري والباسيج إلى النصف!

لأول مرة في تاريخها.. إيران تخفض موازنة الجيش والحرس الثوري والباسيج إلى النصف!
http://almnatiq.net/?p=672943
المناطق_الرياض

تضمن مشروع الموازنة الذي قدمه الرئيس الإيراني حسن روحاني للبرلمان أمس الثلاثاء، خفض موازنة وزارة الدفاع والجيش والحرس الثوري والباسيج إلى النصف مقارنة بموازنة العام الماضي.

ووفقًا لـ”روسيا اليوم”، أكد روحاني في كلمته أمام البرلمان، أن الموازنة تتناسب مع العقوبات الأمريكية “الظالمة” المفروضة على طهران.

وأضاف أن العقوبات أثرت عمليا ونفسيا على سوق العملات في إيران، وساهمت في تدهور العملة الإيرانية، كما كان لها تأثير على مستوى معيشة الشعب.

وذكر مراسلنا في إيران، أن مشروع موازنة العام المقبل يتضمن زيادة 20% لرواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين، وخفض حصة صندوق التنمية الوطني من صادرات النفط بواقع 13% مقارنة بالعام الماضي.

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