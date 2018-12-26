تسليم أول سيارة لـ”مفتشة ميدانية” بوزارة العمل!

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أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أمس الثلاثاء عن تسليم أولى سيارات المهمات للمفتشة حنان حامد سليم، كأول مفتشة تحصل على مفتاح سيارة، في فريق ضبط مخالفات سوق العمل، لتسهيل مهماتها.

وسلم وكيل وزارة العمل للتفتيش والتطوير سطام الحربي، السيارة للمفتشة، فيما ذكرت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أنها ماضية في خطتها التطويرية لضبط مخالفات سوق العمل، وتمكين السعوديين والسعوديات من المهن الخاضعة للتوطين.