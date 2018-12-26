«المنافسة» تكشف أساليب التواطؤ بين مقدمي العروض

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عقدت الهيئة العامة للمنافسة ورشة العمل الثالثة والتي تحمل عنوان ” التواطؤ بين مقدمي العروض في المنافسات العامة” بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض.

هدفت الورشة إلى تسليط الضوء بمشاركة الجهات المعنية حول أهمية مكافحة التواطؤ بين مقدمي العروض بجميع أشكاله (التغطية – الامتناع – التناوب – تقسيم الأسواق) كما استعرضت الورشة نصائح عامة للحماية من التواطؤ، وإيضاح الفرق بين نظام المنافسة ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

شهد اللقاء حضور ما يزيد عن 100 شخصٍ من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كما تم تقديم درع تذكاري للغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض.