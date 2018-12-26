أمريكا: وفاة ثاني طفل مهاجر في مركز احتجاز

أمريكا: وفاة ثاني طفل مهاجر في مركز احتجاز

أبرز المواد
منع مديري التعليم من حضور المناسبات أو الفعاليات إلا بموافقة الوزارة

منع مديري التعليم من حضور المناسبات أو الفعاليات إلا بموافقة الوزارة

أبرز المواد
الكاتب “توفيق السيف” يكشف عن حزب “الملاقيف” ويوضح الفرق بينه وبين حزب “الكنبة”!

الكاتب “توفيق السيف” يكشف عن حزب “الملاقيف” ويوضح الفرق بينه وبين حزب “الكنبة”!

أبرز المواد
«المنافسة» تكشف أساليب التواطؤ بين مقدمي العروض

«المنافسة» تكشف أساليب التواطؤ بين مقدمي العروض

أبرز المواد

«المنافسة» تكشف أساليب التواطؤ بين مقدمي العروض

«المنافسة» تكشف أساليب التواطؤ بين مقدمي العروض
http://almnatiq.net/?p=672963
المناطق_الرياض

عقدت الهيئة العامة للمنافسة ورشة العمل الثالثة والتي تحمل عنوان ” التواطؤ بين مقدمي العروض في المنافسات العامة” بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض.

هدفت الورشة إلى تسليط الضوء بمشاركة الجهات المعنية حول أهمية مكافحة التواطؤ بين مقدمي العروض بجميع أشكاله (التغطية – الامتناع – التناوب – تقسيم الأسواق) كما استعرضت الورشة نصائح عامة للحماية من التواطؤ، وإيضاح الفرق بين نظام المنافسة ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

شهد اللقاء حضور ما يزيد عن 100 شخصٍ من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كما تم تقديم درع تذكاري للغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض.

روابط ذات صلة

أمريكا: وفاة ثاني طفل مهاجر في مركز احتجاز

أمريكا: وفاة ثاني طفل مهاجر في مركز احتجاز
منع مديري التعليم من حضور المناسبات أو الفعاليات إلا بموافقة الوزارة

منع مديري التعليم من حضور المناسبات أو الفعاليات إلا بموافقة الوزارة
الكاتب “توفيق السيف” يكشف عن حزب “الملاقيف” ويوضح الفرق بينه وبين حزب “الكنبة”!

الكاتب “توفيق السيف” يكشف عن حزب “الملاقيف” ويوضح الفرق بينه وبين حزب “الكنبة”!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*