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“الاثنينية” تسيضيف رئيس قسم العيون بمستشفى الملك خالد بنجران

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“الاثنينية” تسيضيف رئيس قسم العيون بمستشفى الملك خالد بنجران

“الاثنينية” تسيضيف رئيس قسم العيون بمستشفى الملك خالد بنجران
http://almnatiq.net/?p=672971
المناطق_نجران

استضافت الاثنينية مساء أمس في مقرها بمجلس نايف بن فريح بالفيصلية رئيس قسم العيون بمستشفى الملك خالد بنجران الدكتور عبدالله ابو بكر يرافقه الدكتور محمد زهير واستعرضا مسيرتها العملية وتطور العمل في قسم العيون.
وقال نايف بن فريح ان الاثنينية مجلس يضم نخبة من أبناء المنطقة المبادرين دوما في مجالات اجتماعية واقتصادية وسينضم بشكل دوري شهريا
ومن أهدافها تسليط الضوء على المبدعين علميا واجتماعيا وثقافيا مشيرا الى ان الانضمام للاثنينية متاح للجميع

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