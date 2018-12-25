“الاثنينية” تسيضيف رئيس قسم العيون بمستشفى الملك خالد بنجران

المناطق_نجران

استضافت الاثنينية مساء أمس في مقرها بمجلس نايف بن فريح بالفيصلية رئيس قسم العيون بمستشفى الملك خالد بنجران الدكتور عبدالله ابو بكر يرافقه الدكتور محمد زهير واستعرضا مسيرتها العملية وتطور العمل في قسم العيون.

وقال نايف بن فريح ان الاثنينية مجلس يضم نخبة من أبناء المنطقة المبادرين دوما في مجالات اجتماعية واقتصادية وسينضم بشكل دوري شهريا

ومن أهدافها تسليط الضوء على المبدعين علميا واجتماعيا وثقافيا مشيرا الى ان الانضمام للاثنينية متاح للجميع