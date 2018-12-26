«شيك» بلا رصيد لأول رئيس سوداني يحمل ذكرى عمرها 56 عامًا

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“إذا كانت قيمة الشيء بالمال فهو بخس”.. جملة مأثورة في ثقافة كثير من الشعوب، ولا سيما المنطقة العربية، التي شهدت ظهور الديانات كلها، والأفكار السامية، والعلوم التي قدمت النفع للبشرية.

وتجسدت هذه العبارة في علاقة صداقة وود جمعت بين الرئيس السوداني، الأول بعد الاستقلال، إسماعيل الأزهري، وصديقه الحاج مضوي.

كان الرئيس الأزهري، وفق مصادر عدة، يعتمد فقط على راتبه الذي فرضته له الدولة، مما جعله يضطر إلى الاقتراض، نظرا لضيق المورد، ولم يكن يجد سوى أصدقاءه المقربين، ومن بينهم الحاج مضوي، الذي أقرضه ذات مرة 100 جنيه سوداني.

وحين أراد أن يرد المبلغ كتب للصديق شيكا بقيمته، وكان الأزهري يعتقد أن راتبه أودع في حسابه بالبنك، لكن الأمر لم يكن كذلك، فلما لم يجد موظف البنك رصيدا في الحساب، رغم علمه أن صاحب الشيك هو رئيس الدولة، لكنه ختم الشيك بعبارة “مرتد” أي أنه بدون رصيد.

فما كان من الحاج مضوي إلا أن أخذ الشيك، ورجع إلى الرئيس الأزهري وقال له: ” أنا ما عايز الفلوس بس عايز الشيك ده احتفظ بيهو للأجيال القادمة”.

وصدقت جملة الحاج مضوي، ليتحول “شيك” بدون رصيد إلى شيء يحمل معان عدة ودلالات قوية، لا تقدر قيمتها بأي مبلغ من المال.