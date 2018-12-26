بلدية الخبر بالتعاون مع شرطة ومرور الخبر تحجز ٥٤ دباب عشوائي

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ضبطت بلدية محافظة الخبر ضمن حملة مشتركة مع شرطة ومرور الخبر، عدد ٥٤ دباب عشوائي بالعزيزية مؤخرا وذلك لمخالفتها الأنظمة والعمل دون ترخيص .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي بأن البلدية ستقوم بتطبيق العقوبات والجزاءات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيرا الى أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة الجميع ومنع الدبابات العشوائيه.

وأكد الزايدي على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة وتشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين، مهيبا بكافة الأخوه المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن المخالفات والشكاوي عبر مركز ٩٤٠