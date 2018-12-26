“الأرصاد” تنبّه 3 مناطق من تقلبات مناخية تتواصل إلى المساء!

المناطق_الرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهات لمناطق: الرياض، ومكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، من تقلبات مناخية تتواصل إلى المساء.

أتربة وغبار

ففي منطقة الرياض، أصدرت “الأرصاد” تنبيهاً من حالة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية بدأت الساعة الثامنة صباحاً وتتواصل حتى الرابعة عصراً.

أمطار رعدية

ونبّهت منطقة المدينة المنوّرة من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة الثانية ظهراً، وتتواصل حتى السابعة مساءً.

وأصدرت “الأرصاد” تنبيهاً لمنطقة مكة المكرّمة من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى التاسعة مساءً.