احدث الأخبار

“الاثنينية” تسيضيف رئيس قسم العيون بمستشفى الملك خالد بنجران
منطقة نجران
 مبارك للقاضي: وجود الأنفاق لم يكن بعلم الدولة و لن ارد على بعض الأسئلة
أبرز المواد
 بدء الاجتماع “الأممي” مع الشرعية والميليشيات في الحديدة
أبرز المواد
 أمير القصيم يدشن العربة المتنقلة لفريق سخاء التطوعي لتوزيع كسوة الشتاء
أبرز المواد
 انخفاض الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية في المملكة خلال العامين الماضيين
أبرز المواد
 الحوثيون ينقلبون على اتفاق السويد: لن نسلم ميناء الحديدة!
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبّه 3 مناطق من تقلبات مناخية تتواصل إلى المساء!
أبرز المواد
 بمشاركة 400 دار نشر في ابحر الجنوبية الفيصل يفتتح معرض الكتاب الدولي الرابع في جدة
أبرز المواد
 بلدية الخبر بالتعاون مع شرطة ومرور الخبر تحجز ٥٤ دباب عشوائي
أبرز المواد
 «شيك» بلا رصيد لأول رئيس سوداني يحمل ذكرى عمرها 56 عامًا
أبرز المواد
 هيئة السوق المالية السعودية تفرض غرامات على “ميدغلف”
أبرز المواد
 الذهب يقفز لأعلى مستوى في 6 أشهر
أبرز المواد
“الاثنينية” تسيضيف رئيس قسم العيون بمستشفى الملك خالد بنجران

“الاثنينية” تسيضيف رئيس قسم العيون بمستشفى الملك خالد بنجران

منطقة نجران
مبارك للقاضي: وجود الأنفاق لم يكن بعلم الدولة و لن ارد على بعض الأسئلة

مبارك للقاضي: وجود الأنفاق لم يكن بعلم الدولة و لن ارد على بعض الأسئلة

أبرز المواد
بدء الاجتماع “الأممي” مع الشرعية والميليشيات في الحديدة

بدء الاجتماع “الأممي” مع الشرعية والميليشيات في الحديدة

أبرز المواد
أمير القصيم يدشن العربة المتنقلة لفريق سخاء التطوعي لتوزيع كسوة الشتاء

أمير القصيم يدشن العربة المتنقلة لفريق سخاء التطوعي لتوزيع كسوة الشتاء

أبرز المواد

“الأرصاد” تنبّه 3 مناطق من تقلبات مناخية تتواصل إلى المساء!

“الأرصاد” تنبّه 3 مناطق من تقلبات مناخية تتواصل إلى المساء!
http://almnatiq.net/?p=673012
المناطق_الرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهات لمناطق: الرياض، ومكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، من تقلبات مناخية تتواصل إلى المساء.

أتربة وغبار
ففي منطقة الرياض، أصدرت “الأرصاد” تنبيهاً من حالة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية بدأت الساعة الثامنة صباحاً وتتواصل حتى الرابعة عصراً.

أمطار رعدية
ونبّهت منطقة المدينة المنوّرة من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة الثانية ظهراً، وتتواصل حتى السابعة مساءً.

وأصدرت “الأرصاد” تنبيهاً لمنطقة مكة المكرّمة من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى التاسعة مساءً.

روابط ذات صلة

مبارك للقاضي: وجود الأنفاق لم يكن بعلم الدولة و لن ارد على بعض الأسئلة

مبارك للقاضي: وجود الأنفاق لم يكن بعلم الدولة و لن ارد على بعض الأسئلة
بدء الاجتماع “الأممي” مع الشرعية والميليشيات في الحديدة

بدء الاجتماع “الأممي” مع الشرعية والميليشيات في الحديدة
أمير القصيم يدشن العربة المتنقلة لفريق سخاء التطوعي لتوزيع كسوة الشتاء

أمير القصيم يدشن العربة المتنقلة لفريق سخاء التطوعي لتوزيع كسوة الشتاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*