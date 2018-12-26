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الحوثيون ينقلبون على اتفاق السويد: لن نسلم ميناء الحديدة!

الحوثيون ينقلبون على اتفاق السويد: لن نسلم ميناء الحديدة!
http://almnatiq.net/?p=673015
المناطق_وكالات

أعلن الحوثيون، أمس الثلاثاء، عدم تسليمهم ميناء الحديدة، في انقلاب صريح على اتفاق السويد بشأن الحديدة الذي ينص على انسحابهم من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى قبل نهاية العام الجاري والانسحاب الكامل من مدينة الحديدة، وجاء ذلك في أول تصريح عقب زيارة المبعوث الأممي باتريك كاميرت لميناء الحديدة.

وقال وكيل محافظة الحديدة المعين من قبل ميليشيات الحوثي عبدالجبار الجرموزي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن تسليم ميناء الحديدة ليس مطروحاً أبداً.

وذكر وكيل الميليشيات أن الفريق الأممي اطلع على ميناء الحديدة ووعدوا بإصلاح الرافعات، كما نقل عنهم تأكيدهم أن مهمة لجنة الأمم المتحدة محصورة بوقف النار ولا علاقة لها بالملف الاقتصادي.

وبموجب اتفاق السويد بين الحكومة الشرعية والحوثيين التزم الحوثيون بالانسحاب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى قبل نهاية العام الجاري والانسحاب الكامل من مدينة الحديدة بموعد لا يتجاوز 7 من يناير المقبل. كما صدر قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي رقم 2451 يصادق على هذا الاتفاق.

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