احدث الأخبار

انخفاض الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية في المملكة خلال العامين الماضيين
أبرز المواد
 الحوثيون ينقلبون على اتفاق السويد: لن نسلم ميناء الحديدة!
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبّه 3 مناطق من تقلبات مناخية تتواصل إلى المساء!
أبرز المواد
 بمشاركة 400 دار نشر في ابحر الجنوبية الفيصل يفتتح معرض الكتاب الدولي الرابع في جدة
أبرز المواد
 بلدية الخبر بالتعاون مع شرطة ومرور الخبر تحجز ٥٤ دباب عشوائي
أبرز المواد
 «شيك» بلا رصيد لأول رئيس سوداني يحمل ذكرى عمرها 56 عامًا
أبرز المواد
 هيئة السوق المالية السعودية تفرض غرامات على “ميدغلف”
أبرز المواد
 الذهب يقفز لأعلى مستوى في 6 أشهر
أبرز المواد
 الخام الأمريكي يرتفع بعد تهاويه لأدنى مستوى منذ يونيو 2017
أبرز المواد
 الإطاحة بـ5 مواطنين قاموا بجريمة سطو مسلح
أبرز المواد
 «التعليم» تسند الاختبارات الوطنية والدولية لإدارات الجودة
أبرز المواد
 حساب المواطن يوضح المقصود بـ”شروط الأهلية”
أبرز المواد
انخفاض الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية في المملكة خلال العامين الماضيين

انخفاض الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية في المملكة خلال العامين الماضيين

أبرز المواد
الحوثيون ينقلبون على اتفاق السويد: لن نسلم ميناء الحديدة!

الحوثيون ينقلبون على اتفاق السويد: لن نسلم ميناء الحديدة!

أبرز المواد
“الأرصاد” تنبّه 3 مناطق من تقلبات مناخية تتواصل إلى المساء!

“الأرصاد” تنبّه 3 مناطق من تقلبات مناخية تتواصل إلى المساء!

أبرز المواد
بمشاركة 400 دار نشر في ابحر الجنوبية الفيصل يفتتح معرض الكتاب الدولي الرابع في جدة

بمشاركة 400 دار نشر في ابحر الجنوبية الفيصل يفتتح معرض الكتاب الدولي الرابع في جدة

أبرز المواد

انخفاض الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية في المملكة خلال العامين الماضيين

انخفاض الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية في المملكة خلال العامين الماضيين
http://almnatiq.net/?p=673022
المناطق - واس

انخفضت الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية في المملكة ولله الحمد خلال العامين الماضيين 1438 / 1439هـ، حيث أظهرت إحصاءات الإدارة العامة للمرور انخفاضا ملموسا في الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية، وذلك في خطوة لافتة تؤكد نجاح الجهود المبذولة للحد من الحوادث المرورية.
وقد بلغت نسبة الانخفاض 33% للوفيات و21 % للإصابات، وسجلت أعداد الوفيات انخفاضا من 9031 وفاة في عام 1437هـ إلى 6025 وفاة في عام 1439 هـ، كما انخفضت أعداد الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية من 38120 في عام 1437 هـ إلى 30217 في عام 1439هـ.
وتعزى هذه النتائج التي تحققت بفضل الله ثم بفضل الدعم المباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله – إلى العمل المنسق بين القطاعات ذات العلاقة كافة.
ويعد ملف تعزيز السلامة المرورية أحد برامج التحول الوطني 2020 ضمن رؤية المملكة 2030 حيث تعمل الجهات ذات العلاقة كافة بشكل حثيث على بناء منظومة السلامة المرورية في المملكة وتبني التقنيات الحديثة في أساليب الضبط المروري والهندسة المرورية، كما تعمل هذه الجهات على زرع مفاهيم السلامة المرورية في النشء من خلال تضمين هذه المفاهيم في المقررات والأنشطة المدرسية.
وتشمل هذه الجهود ضمان حصول مصابي الحوادث على الرعاية الطبية المثلى في وقت قياسي التي من ضمنها برامج إعادة التأهيل.
وتحققت هذه النتائج بفضل مجهودات وزارة الداخلية بعد فضل الله في رفع مستوى الضبط المروري بنسبة تجاوزت 60 % مقارنة بالسنوات السابقة مما نتج عنه ارتفاع في مستوى الالتزام باستخدام حزام الامان بنسبة تجاوزت 95% في المدن التي ترصد فيها هذه المخالفة آلياً ، إضافة إلى انخفاض نسبة مرتكبي المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية من 33 % إلى 20 % من إجمالي عدد المخالفين، كما قامت القطاعات الهندسية بجهود مميزة تمثلت في رفع مستوى السلامة على الطرق من قبل وزارة النقل من خلال عدة مبادرات مختصة بسلامة الطرق ومعالجة 48 % من المواقع الخطرة داخل المدن من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وكان للاستجابة للحوادث المرورية من قبل الجهات الإسعافية دور فعال في تقليل شدة الحوادث حيث تطورت الخدمات الطبية المقدمة في موقع الحادث، كما انخفض معدل زمن الاستجابة من قبل الفرق الإسعافية من 17 دقيقة إلى 15 دقيقة وتسعى الجهات الإسعافية للوصول الى 12 دقيقة خلال الأعوام القادمة.
مما يذكر أن جميع الجهات ذات العلاقة تعمل على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي بنيت على أفضل الممارسات العالمية لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق وتهدف للوصول بمؤشرات الشأن المروري إلى مصاف الدول المتقدمة.

روابط ذات صلة

الحوثيون ينقلبون على اتفاق السويد: لن نسلم ميناء الحديدة!

الحوثيون ينقلبون على اتفاق السويد: لن نسلم ميناء الحديدة!
“الأرصاد” تنبّه 3 مناطق من تقلبات مناخية تتواصل إلى المساء!

“الأرصاد” تنبّه 3 مناطق من تقلبات مناخية تتواصل إلى المساء!
بمشاركة 400 دار نشر في ابحر الجنوبية الفيصل يفتتح معرض الكتاب الدولي الرابع في جدة

بمشاركة 400 دار نشر في ابحر الجنوبية الفيصل يفتتح معرض الكتاب الدولي الرابع في جدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*