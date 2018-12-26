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بدء الاجتماع “الأممي” مع الشرعية والميليشيات في الحديدة

بدء الاجتماع “الأممي” مع الشرعية والميليشيات في الحديدة
http://almnatiq.net/?p=673031
المناطق - متابعات

بدأ اجتماع المراقب الأممي، الأربعاء، مع ممثلي الشرعية اليمنية وميليشيات الحوثي في الحديدة.

ووصل الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت، رئيس فريق الأمم المتحدة المكلّف بالإشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة، إلى المدينة اليمنية الأحد، في بداية مهمة شاقة تهدف إلى حماية وقف إطلاق النار فيها وتنسيق عملية انسحاب المقاتلين منها.

واستقبل الحوثيون، الثلاثاء، كاميرت بإعلانهم عدم تسليمهم ميناء الحديدة، في انقلاب صريح على اتفاق السويد بشأن الحديدة الذي ينص على انسحابهم من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى قبل نهاية العام الجاري، والانسحاب الكامل من مدينة الحديدة.

وقال وكيل محافظة الحديدة المعين من قبل ميليشيات الحوثي عبد الجبار الجرموزي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن تسليم ميناء الحديدة ليس مطروحاً أبداً.

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