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أمير تبوك يلتقى الفنانين والفنانات المشاركين في اللوحة الجدارية

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أمير تبوك يلتقى الفنانين والفنانات المشاركين في اللوحة الجدارية

أمير تبوك يلتقى الفنانين والفنانات المشاركين في اللوحة الجدارية
http://almnatiq.net/?p=673037
المناطق - تبوك
أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أن الفنون حظيت بدعم الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهم الله – من خلال ما سخرته من إمكانيات ووضعت أسس وأنظمة لمساعدة كل من يريد الإبداع مضيفاً سموه بان للفنون بتبوك ومحافظاتها لها دور بارز وحضور أسوة بمناطق المملكة .
جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم بمكتبه بالإمارة الفنانين والفنانات التشكيلين الذي شاركوا في رسم اللوحة الجدارية الوطنية ترحيباً وابتهاجاً بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – لمنطقة تبوك مؤخراً ، بحضور مدير جميعه الثقافة والفنون بمنطقة تبوك ماجد بن ناشئ العنزي ، حيث تشرف الجميع بالسلام على سموه .
وهنأ سمو أمير المنطقة الفنانين والفنانات  على عملهم المميز الذي كان محط إعجاب وأنظار الجميع، مؤكداً سموه أن المملكة تشهد نهضة كبيرة  في كافة المجالات، ومنها الأعمال الفنية التي تعد جزء من ثقافات الشعوب وتوثق منجزاتها ورموزها ، داعياً سموه الفنانين والفنانات إلى الاستمرار في هذه الأعمال وتنمية مواهبهم للمشاركة في خدمة وطنهم من خلال الفن .
من جهته أعرب مدير جمعية الثقافة والفنون والفنانين والفنانات عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على استقباله لهم ودعمه للحركة الثقافية والفنية بالمنطقة والاهتمام بالمبدعين بشكل عام ومنحهم الفرصة للمشاركة في خدمة منطقتهم ووطنهم من خلال الفن وتوجيهاته البناءة التي جعلت من منطقة تبوك وأبنائها حاضرين في المشهد الثقافي والفني في المملكة .
وفي ختام اللقاء قدم مدير جمعية الثقافة والفنون هدية تذكارية لسمو أمير المنطقة عبارة عن صور تمثل مراحل رسم الجدارية .عقب ذلك التقطت الصور التذكارية مع سموه .

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