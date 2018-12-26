الأمير سعود بن نايف يستقبل معالي وزير الإسكان

المناطق - الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقة في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة.

وقدم وزير الإسكان الذي يزور المنطقة الشرقية لتفقد مشاريع الإسكان في كل من الدمام والقطيف والأحساء عرضاً لسمو الأمير عن أبرز إحصائيات العرض والطلب للوحدات السكنية بالمنطقة الشرقية ونسب التغطية وأعداد المستفيدين والمنتجات السكنية.

وجرى استعراض ملخص عن المشاريع الحالية والمشاريع المستقبلية للوزارة ومعايير الأسر المستفيدة من الخيرات السكنية التي توفرها الوزارة عبر برنامج سكني.

ونوقش خلال الاجتماع أبرز التحديات والعوائق لبرامج الإسكان في المنطقة الشرقية وسبل تعزيز الحلول السريعة وإيجاد مناهج عمل مستدامة تضمن استمرارية العمل والإنجاز.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية حرص حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الدعم السكني وتطوير برامج الإسكان في كافة مناطق المملكة لتوفير حاجة المواطنين والمواطنات وإيجاد المسكن الملائم لهم ، موجها سموه بتحفيز القطاع الخاص والمزيد من الشراكة مع المطورين العقاريين لإيجاد الوحدات السكنية المناسبة ذات الجودة العالية ، مثمناً سموه جهود وزير الإسكان وكافة مسؤولي الوزارة.

وأعرب “الحقيل” باسمه ونيابة عن مسؤولي الوزارة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة الشرقية على الدعم والتوجيه والمتابعة المباشرة في كل ما يخص ويهم وزارة الإسكان بالمنطقة.

وأشار معالي الوزير بأن ملخص دفعات تخصيص برنامج سكني في المنطقة الشرقية منذ يناير 2017 حتى ديسمبر 2018 ، بلغ( 4,297 ) وحدة سكنية جاهزة ، و( 35,140 ) وحدة سكنية تحت الانشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين ، وعدد (10,535 ) أراضي سكنية مجانية ، فيما بلغ عدد القروض العقارية في المنطقة الشرقية (22,951) قرض عقاري

وعن مشاريع الوزارة المطروحة حالياً على مستوى المنطقة الشرقية بين بأنها بلغت ( 24 ) مشروع ، منها ( 6 ) مشاريع ، وعدد الوحدات الكلي لها ( 1881) أما المشاريع التي تحت الانشاء فيبلغ عددها ( 18 ) مشروع ، وعدد الوحدات الكلي ( 20.452 ) ، فيما يبلع اجمالي الوحدات في المنطقة ما بين الجاهرة وتحت الانشاء 22.333 وحدة سكنية متنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس وبأسعار تتراوح بين ( 250 ) ألف إلى ( 750 ) ألف ريال بمجموع كلي للوحدات ( 72,923) وحدة .