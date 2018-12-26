أمير الحدود الشمالية يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين الشئون الصحية وفرع وزاة العمل بالمنطقة

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http://almnatiq.net/?p=673046
عرعر - خالد الضبيبي
شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية , بمقر الإمارة اليوم , توقيع اتفاقية تعاون وشراكة مجتمعية بين المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة ويمثلها مدير الشؤون الصحية عبدالله بن ولمان العازمي وفرع
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ، ويمثلها مدير عام فرع الوزارة النوري بن علي العنزي .
وأشار سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى أهمية هذه الاتفاقية في رفع مستوى جودة الخدمات الصحية ، وتعزيز شمولية الرعاية الصحية وتقديم خدمات مجتمعية ونشر الثقافة العمالية وحقوق العاملين في القطاع الخاص والمتعاقدين واستثمار إمكانيات وقدرات كلا الطرفين بما يخدم المجتمع والمواطنين .
وأضاف سموه : من المنتظر أن تسهم هذه الاتفاقية في دعم آفاق التعاون وفقا للاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية تتكامل على أثرها الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة مع وزارة العمل في مجالات الخدمات الصحية والتنمية المجتمعية وقطاعي العمل والتطوع .
ودعا سمو أمير منطقة الحدود الشمالية مديرية وزارة الصحة وفرع وزارة العمل بالالتزام بمبادئ ومفاهيم رؤية 2030 التي تستهدف استثمار قدرات بلادنا الكبيرة للمزيد من القوة الاقتصادية في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – .

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