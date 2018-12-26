الأمير فيصل بن مشعل يتسلم تقرير جائزة الشاب العصامي في دورتها التاسعة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم عبد العزيز الحميد ، يرافقه أمين غرفة القصيم أمين عام جائزة الشاب العصامي سعود الفدا ، الذين قدموا للسلام على سموه ، وتسليمه القرير النهائي لجائزة الشاب العصامي في دورتها التاسعة.

وناقش سموه خلال اللقاء الاستعدادات والتحضيرات الجارية لتنظيم الجائزة في دورتها القادمة 2019م ، وسبل تطويرها وإمكانية توسيعها ، والرؤية المستقبلية للجائزة التي تواكب رؤية المملكة 2030 .

وثمن سمو أمير منطقة القصيم الجهود التي تبذلها غرفة القصيم ولجنة التحكيم والتقييم بجائزة الشاب العصامي ، والنجاح الذي تحققه الجائزة عاماً بعد عام ، محفزاً إلى بذل المزيد من التعاون الذي يعزز العمل الجماعي والتنافسي ، بما يلبي تطلعات الشباب ويحقق الطموحات التي تنشدها قيادتنا الحكيمة – أيدها الله- في تعزيز الأفكار والإبداعات التجارية في العمل الحر.

وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل أن الشاب العصامي هو مشروع وطني لتوظيف الشباب وتشجيعهم على العمل ، مشيراً إلى أنه يسهم بشكل كبير في خلق بيئة العمل المناسب لاستقطاب الشباب للعمل والعصامية بتجاوز التحديات وثقافة العيب ، مشيداً سموه في الوقت ذاته ما اطلع عليه في التقرير الختامي لجائزة الشاب العصامي في دورتها التاسعة .

من جانبه ، قدم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم شكره وتقديره الجزيل بالاهتمام الدائم الذي يوليه سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم لكل مايخدم الشباب ، ولكل جهد يصب في صالح تحقيق تطلعاتهم ، وتشجيعه على تحفيزهم والرفع من معنوياتهم لإثبات قدراتهم في قطاع الأعمال ليكونوا نماذج مستقبلية يحتذى بها