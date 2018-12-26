احدث الأخبار

أمير القصيم يستقبل وكيل وزارة الداخلية ومديري الأحوال المدنية بالمملكة
أبرز المواد
 2189 مستفيد ومستفيدة من دورات خدمة المجتمع بجامعة القصيم خلال الفصل الدراسي الأول
منطقة القصيم
 الأمير فيصل بن مشعل يتسلم تقرير جائزة الشاب العصامي في دورتها التاسعة
أبرز المواد
 نائب أمير الرياض يدعو لاستثمار مقومات المنطقة سياحياً
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين الشئون الصحية وفرع وزاة العمل بالمنطقة
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يستقبل معالي وزير الإسكان
أبرز المواد
 أمير تبوك يلتقى الفنانين والفنانات المشاركين في اللوحة الجدارية
أبرز المواد
 “الاثنينية” تسيضيف رئيس قسم العيون بمستشفى الملك خالد بنجران
منطقة نجران
 مبارك للقاضي: وجود الأنفاق لم يكن بعلم الدولة و لن ارد على بعض الأسئلة
أبرز المواد
 بدء الاجتماع “الأممي” مع الشرعية والميليشيات في الحديدة
أبرز المواد
 أمير القصيم يدشن العربة المتنقلة لفريق سخاء التطوعي لتوزيع كسوة الشتاء
أبرز المواد
 انخفاض الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية في المملكة خلال العامين الماضيين
أبرز المواد
أمير القصيم يستقبل وكيل وزارة الداخلية ومديري الأحوال المدنية بالمملكة

أمير القصيم يستقبل وكيل وزارة الداخلية ومديري الأحوال المدنية بالمملكة

أبرز المواد
2189 مستفيد ومستفيدة من دورات خدمة المجتمع بجامعة القصيم خلال الفصل الدراسي الأول

2189 مستفيد ومستفيدة من دورات خدمة المجتمع بجامعة القصيم خلال الفصل الدراسي الأول

منطقة القصيم
الأمير فيصل بن مشعل يتسلم تقرير جائزة الشاب العصامي في دورتها التاسعة

الأمير فيصل بن مشعل يتسلم تقرير جائزة الشاب العصامي في دورتها التاسعة

أبرز المواد
نائب أمير الرياض يدعو لاستثمار مقومات المنطقة سياحياً

نائب أمير الرياض يدعو لاستثمار مقومات المنطقة سياحياً

أبرز المواد

أمير القصيم يستقبل وكيل وزارة الداخلية ومديري الأحوال المدنية بالمملكة

أمير القصيم يستقبل وكيل وزارة الداخلية ومديري الأحوال المدنية بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=673059
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود ، والوكلاء المساعدين ، ومديري عموم الأحوال المدنية بالمملكة ، يرافقهم مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة القصيم إبراهيم الأصقه ، الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للمنطقة للمشاركة بالاجتماع السنوي الخامس لمديري الأحوال المدنية بالمملكة ، الذي عقد في منطقة القصيم.

وفي بداية اللقاء ، رحب سمو الأمير فيصل بن مشعل بهم بالمنطقة ، مشيدًا بالدور الرائد الذي تبذله إدارات الأحوال المدنية في مختلف مناطق المملكة ، بتوجيهات ومتابعة من سمو وزير الداخلية الهادفة إلى اتخاذ الإجراءات التنظيمية الحديثة ، التي من شأنها خدمة المواطنين وتسهيل إجراءات العمل ، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين أينما كانوا وفق الأنظمة والتقنية الحديثة ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

من جانبه قدم وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه ومتابعته المستمرة لأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة ، مشيراً إلى أن وكالة الوزارة تعمل على التوسع بخدماتها التقنية ومواكبة التطور ورؤية المملكة 2030 في مختلف مناطق المملكة.

روابط ذات صلة

2189 مستفيد ومستفيدة من دورات خدمة المجتمع بجامعة القصيم خلال الفصل الدراسي الأول

2189 مستفيد ومستفيدة من دورات خدمة المجتمع بجامعة القصيم خلال الفصل الدراسي الأول
الأمير فيصل بن مشعل يتسلم تقرير جائزة الشاب العصامي في دورتها التاسعة

الأمير فيصل بن مشعل يتسلم تقرير جائزة الشاب العصامي في دورتها التاسعة
نائب أمير الرياض يدعو لاستثمار مقومات المنطقة سياحياً

نائب أمير الرياض يدعو لاستثمار مقومات المنطقة سياحياً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*