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صندوق تنمية الموارد البشرية: تدريب وتأهيل القوى الوطنية في برنامج “تمهير” يتراوح من 3 إلى 6 أشهر

صندوق تنمية الموارد البشرية: تدريب وتأهيل القوى الوطنية في برنامج “تمهير” يتراوح من 3 إلى 6 أشهر

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صندوق تنمية الموارد البشرية: تدريب وتأهيل القوى الوطنية في برنامج “تمهير” يتراوح من 3 إلى 6 أشهر

صندوق تنمية الموارد البشرية: تدريب وتأهيل القوى الوطنية في برنامج “تمهير” يتراوح من 3 إلى 6 أشهر
http://almnatiq.net/?p=673062
المناطق - الرياض

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن مدة تدريب  خريجي الجامعات من الجنسين، لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة، ضمن برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير” تتراوح من 3 إلى 6 أشهر، وذلك سعياً لإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل بدوام كامل.

ويسهم برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير” في إكساب خريجي الجامعات الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصات الخريجين.

وجدد “هدف” دعوته لمنشآت القطاع الخاص إلى الانضمام لبرنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”، وطرح فرص التدريب المتاحة لديها أمام الكوادر الوطنية، دون أي التزامات مالية أو تعاقدية عليها لصالح الصندوق، من خلال التسجيل عبر البوابة الوطنية للعمل “طاقات https://www.taqat.sa/

ويأتي برنامج “تمهير” إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/8/1437 هـ. وتكمن أهمية “تمهير” في ردم الفجوة في المهارات المطلوبة بين سوق العمل ومخرجات الجامعات بإكساب المتدربين الخبرة العملية، كما سيتم تقديم مكافأة مالية دعمًا للمتدرب مقدارها 3 آلاف ريال شهريًا يقدمها “هدف” خلال فترة التدريب، وتحمل تأمين ضد مخاطر العمل للمتدربين، كما سيحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من قابلية توظيفه في القطاع الخاص.

واستهدف البرنامج خلال مرحلته الأولى تدريب خريجي الجامعات داخل المملكة، كما يتعين على المتدربين الوفاء بالالتزامات ومتطلبات التدريب في مواقع العمل، وتتمثل تلك الالتزامات في إكمال الدورات الإلكترونية الإلزامية، والالتزام بالحضور خلال فترة التدريب باليوم الكامل وفق خطة التدريب المعتمدة، واستكمال نموذج التقييم المطلوب في خطة البرنامج.

 

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