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الأمير سعود بن نايف يدشن مهرجان سفاري بقيق لـ”تراث الصحراء” في نسخته الثالثة

الأمير سعود بن نايف يدشن مهرجان سفاري بقيق لـ”تراث الصحراء” في نسخته الثالثة

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الأمير سعود بن نايف يدشن مهرجان سفاري بقيق لـ”تراث الصحراء” في نسخته الثالثة

الأمير سعود بن نايف يدشن مهرجان سفاري بقيق لـ”تراث الصحراء” في نسخته الثالثة
http://almnatiq.net/?p=673065
الدمام - عبدالله السعيدي

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء مهرجان سفاري بقيق لـ”تراث الصحراء” في نسخته الثالثة بحضور محافظ بقيق محمد بن سعود المتحمي، ومدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان، ورئيس بلدية بقيق المهندس فارس آل عريج، وعدد من المسؤولين ورؤساء اللجان المنظمة للمهرجان.

واطلع سموه على عرض مرئي للبرامج والفعاليات المقامة هذا العام وعلى موقع المهرجان والأعمال التي نفذت خلال الفترة الماضية، استعدادا لانطلاق الفعاليات التي تستمر مدة 10 أيام .

وأكد سموه على أهمية تقديم كافة الخدمات للزوار خلال إقامة المهرجان، وعلى أهمية التجديد والتطوير والتنوع في المهرجانات، وعكس واقع المنطقة الشرقية وحياة أهلها، مقدماً شكره للقائمين على المهرجان وللجهات المشاركة.

من جهته قدم محافظ بقيق محمد بن سعود المتحمي، شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، على رعايته واهتمامه بمهرجان بقيق والمهرجانات في المنطقة مما أسهم في انجاحها وتحقيقها للجوائز على مستوى المملكة

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