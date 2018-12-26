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أرامكو السعودية تطلق شركة جديدة للتجزئة تعمل في مبيعات منتجات الوقود المكررة للمستهلكين

أرامكو السعودية تطلق شركة جديدة للتجزئة تعمل في مبيعات منتجات الوقود المكررة للمستهلكين
http://almnatiq.net/?p=673068
المناطق - الظهران

أعلنت أرامكو السعودية اليوم عن تأسيس شركة أرامكو السعودية للتجزئة، كشركة تابعة مملوكة لها بالكامل، تعمل على تلبية احتياجات المستهلكين، من وقود السيارات، مع تطوير أعمال مستدامة ومربحة تتكامل مع سلسلة القيمة الهيدروكربونية.

وستقوم الشركة الجديدة بأعمال البيع بالتجزئة لأرامكو السعودية، وتعزيز العلامة التجارية لأرامكو السعودية، وابتكار خدمات متميزة وفريدة من نوعها  في مجال بيع الوقود والأنشطة التجارية الأخرى المرتبطة بمحطات الوقود، وستتميز الشركة بمقدار كافي من المرونة في أداء أعمالها مما سيمكنها من التكيف مع تطورات قطاع التجزئة.

وتعليقًا على تأسيس هذه الشركة، قال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية المهندس عبدالعزيز القديمي: “يُعد التكامل التام عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية الوسيلة الأنسب لاكتساب القيمة القصوى من مواردنا. ونحن مهتمون بتأسيس هذه الشركة التي تعزز التفاعل في نموذج أعمالنا ، وتجعلنا شركاء أكثر فعالية فيما يتعلق بتلبية احتياجات العملاء”،

وستتخذ الأعمال الرئيسة لشركة أرامكو السعودية للتجزئة نهجًا مرحليًا لتوسيع شبكتها من محطات بيع الوقود في المملكة.

وأضاف القديمي “ستسعى الشركة إلى بناء ثقافة ترتكز على خدمة العميل وتلبية احتياجاته في المقام الأول، وربطها بخدمات وأنواع وقود متميّزة، وتحقيق أهداف تفوق تطلعات العملاء، ما يضمن استمرارية أعمالها على المدى الطويل، وسيحظى المستهلكون في المملكة بالمميزات التي تحملها العلامة التجارية لأرامكو السعودية من جودة عالية وموثوقية وسلامة، ما يضمن تجربة ممتعة عند استخدامهم شبكات محطات الوقود التابعة لنا. وسيرتقي ذلك بمعايير القطاع، ويسهم في تقديم تجربة أفضل للعملاء تضاف إلى برنامج “جودة الحياة” تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.

 ويمثّل إعلان اليوم بداية سلسلة من المبادرات في مسيرة هذه الشركة الجديدة لتصبح كيانًا متكاملًا لتجارة التجزئة في أرامكو السعودية.

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