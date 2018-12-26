أمارة تبوك : القبض على محتال الأراضي وتحويله للنيابة العامة

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http://almnatiq.net/?p=673071
تبوك - علي العميري
إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي  وبعض الصحف الإلكترونية من قيام أحد الأشخاص وابنته بالاحتيال على بعض المواطنين وذلك ببيعهم أراضي ووعدهم بأرباح لم تصرف لهم ،ولم يتم افراغ الأراضي لهم .
أوضح المتحدث الرسمي لأمارة منطقة تبوك علي القحطاني  بأن المذكور متابع من قبل امارة المنطقة ووزارة الداخلية والجهات الأمنية المختصة وتم إحالة الشكوى المقدمة من عدد من المواطنين ضد المذكور لشرطة المنطقة حيث تم إحضاره وسماع أقواله وتم إحالته للنيابة العامة بالمنطقة لاستكمال الإجراءات في القضية وفق الأنظمة والتعليمات وما زالت القضية تحت الإجراء لدى النيابة العامة بالمنطقة  وأضاف بان من لديه شكوى في هذا الخصوص بامكانه التقدم مباشرة للنيابة العامه لضمها لما لديهم .

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