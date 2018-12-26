أمير القصيم يكرم الشابين الطويرش والعقيلي لمشاركتهما بتطوير وتصنيع قمرين صناعيين

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر الإمارة اليوم ، عبدالعزيز بن عبدالرحمن الطويرش ، وشاكر بن إبراهيم العقيلي من أبناء المنطقة ، نظير مشاركتهم في تطوير وتصنيع القمرين الصناعيين “سعودي سات 5أ” و “سعودي سات 5ب” في معامل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، الذين قدموا للسلام على سموه بهذه المناسبة ، وتكريمهم على هذا الإنجاز الذي تحقق للمملكة ولهم من خلال نجاح إطلاق القمرين الصناعيين.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بهم ، مبدياً سعادته بما تحقق لهم من إنجاز في مشاركتهم بتصنيع وتطوير القمرين الصناعيين سعودي سات 5أ وسعودي سات 5ب ، مفيداً أن ذلك يفخر به كل فرد من أبناء هذه المنطقة , مهنئاً سموه إياهم , منوهاً بما تقدمه قيادة هذه البلاد – رعاها الله – وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، إذ أن تحقيق هذا الإنجاز تم بفضل الله ثم بهذا الدعم والتوجيه من لدن خادم الحرمين الشريفين ومتابعة وعناية من سمو ولي العهد – حفظهما الله – ، وتفاني منسوبي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية , موضحاً أن هذه البلاد تعتز وتفخر في تحقيق هذا الانجاز ، من خلال نقل وتوطين وتطوير العديد من التقنيات المتقدمة ، ومنها تقنيات الأقمار الصناعية وبناء الكوادر الوطنية القادرة على التعامل مع هذه التقنيات في معاملها بأيادٍ وطنية ، وإدارة وتشغيل هذين القمرين من محطة تحكم في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض.

وعبّر سموه عن شكره لمختلف الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية والأهلية لخدمة الشباب وزرع الثقة بهم للتطوير والتنمية , مبيناً أن كل ما قدم من جهود وإنجازات وطنية يرسم فخراً وفرحةً كبيرة للجميع , سائلاً المولى عز وجل أن يوفق صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والقائمين عليها لكل مافيه خير ونماء للمملكة ، وأن يكتب النجاح والتوفيق لشباب الوطن , داعياً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنجاحات المتعددة في مختلف المجالات .

من جانبه قدما الشابين عبدالعزيز بن عبدالرحمن الطويرش ، وشاكر بن إبراهيم العقيلي جزيل شكرهما وتقديرهما لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه للشباب خصوصاً في مثل تلك المجالات التقنية والتطويرية ، مؤكدين أن هذا الإنجاز الذي تحقق جاء بتوفيق من الله ثم بدعم ومتابعة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، سائلين الله التوفيق للجميع ، وأن يكونوا سواعد تنموية تخدم الوطن هم وشباب وشابات المنطقة جميعهم.

حضر التكريم أمين مجلس شباب القصيم دهش الدهش.