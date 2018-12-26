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جامعة حائل توقع عقدًا لنقل طالباتها في حائل والفروع

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جامعة حائل توقع عقدًا لنقل طالباتها في حائل والفروع

جامعة حائل توقع عقدًا لنقل طالباتها في حائل والفروع
http://almnatiq.net/?p=673081
المناطق - حائل

وقع معالي الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم مدير جامعة حائل عقدًا مع شركة وطنية متخصصة لمشروع نقل طالبات الجامعة داخل مدينة حائل والمحافظات والقرى وفروع الجامعة، يوم الثلاثاء (25 ديسمبر 2018) في مكتب معاليه بالمدينة الجامعية.

وبلغت قيمة مشروع نقل الطالبات مبلغ 22510000 مليون ريال، لمدة 3 أعوام ستُنقل الطالبات إلى مقر مجمع كليات الطالبات عبر 70 حافلة يوميًا، يأتي ذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على تطوير قطاع النقل للطالبات في فروع الجامعة والطالبات اللاتي يدرسن في مدينة حائل من خارج المدينة، حضر توقيع العقد الأستاذ إبراهيم الخميس مدير إدارة المشتريات والعقود.

 

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