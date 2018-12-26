احدث الأخبار

الأمير محمد بن عبدالرحمن يفتتح معرض الاستثمار من المنزل “منتجون “
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين الشئون الصحية وفرع وزاة العمل بالمنطقة
أبرز المواد
 جامعة حائل توقع عقدًا لنقل طالباتها في حائل والفروع
منطقة حائل
 المتحدث الرسمي لإمارة الرياض : ضبط أحد الوافدين المدعين بالرقية الشرعية ومضاعفة الأموال بطرق باطلة
أبرز المواد
 أمير القصيم يكرم الشابين الطويرش والعقيلي لمشاركتهما بتطوير وتصنيع قمرين صناعيين
أبرز المواد
 أمارة تبوك : القبض على محتال الأراضي وتحويله للنيابة العامة
أبرز المواد
 أرامكو السعودية تطلق شركة جديدة للتجزئة تعمل في مبيعات منتجات الوقود المكررة للمستهلكين
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يدشن مهرجان سفاري بقيق لـ”تراث الصحراء” في نسخته الثالثة
أبرز المواد
 صندوق تنمية الموارد البشرية: تدريب وتأهيل القوى الوطنية في برنامج “تمهير” يتراوح من 3 إلى 6 أشهر
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل وكيل وزارة الداخلية ومديري الأحوال المدنية بالمملكة
أبرز المواد
 2189 مستفيد ومستفيدة من دورات خدمة المجتمع بجامعة القصيم خلال الفصل الدراسي الأول
منطقة القصيم
 الأمير فيصل بن مشعل يتسلم تقرير جائزة الشاب العصامي في دورتها التاسعة
أبرز المواد
الأمير محمد بن عبدالرحمن يفتتح معرض الاستثمار من المنزل “منتجون “

الأمير محمد بن عبدالرحمن يفتتح معرض الاستثمار من المنزل “منتجون “

أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين الشئون الصحية وفرع وزاة العمل بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين الشئون الصحية وفرع وزاة العمل بالمنطقة

أبرز المواد
جامعة حائل توقع عقدًا لنقل طالباتها في حائل والفروع

جامعة حائل توقع عقدًا لنقل طالباتها في حائل والفروع

منطقة حائل
المتحدث الرسمي لإمارة الرياض : ضبط أحد الوافدين المدعين بالرقية الشرعية ومضاعفة الأموال بطرق باطلة

المتحدث الرسمي لإمارة الرياض : ضبط أحد الوافدين المدعين بالرقية الشرعية ومضاعفة الأموال بطرق باطلة

أبرز المواد

الأمير محمد بن عبدالرحمن يفتتح معرض الاستثمار من المنزل “منتجون “

الأمير محمد بن عبدالرحمن يفتتح معرض الاستثمار من المنزل “منتجون “
http://almnatiq.net/?p=673087
المناطق - الرياض

أفتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن نائب أمير منطقة الرياض، اليوم الأربعاء معرض الاستثمار من المنزل “منتجون 6” معلناً إنطلاقة فعاليته، والذي تنظمه غرفة الرياض بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة 26-31 ديسمبر 2018م.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله نائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ حمد الشويعر والمهندس منصور الشثري وعدد من أعضاء مجلس الادارة ورجال الاعمال. 

وتجول سموه في أرجاء المعرض، واستمع الى شرح حول اهداف ومكونات المعرض واطلع على المنتجات المعروضة، وأكد سموه اهمية تدعيم هذه الأنشطة، و توفير بيئة خصبة أمام هذه الاستثمارات بما يسهم في تعزيز الاستثمارات الصغيرة وتنميتها.

ومن جانبه أشاد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الأستاذ حمد الشويعر برعاية سمو أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه للمعرض، واعتبرها بمثابة دعم وتشجيع كبيرين من سموهما للاستثمار من المنزل، مؤكداً أن هذه الرعاية ستعطي دعماً وقوة للمعرض، وتعزز فرص نجاحه.

ومن جهتها نوهت رئيسة لجنة الاستثمار من المنزل بالغرفة الأستاذة هدى الجريسي برعاية ودعم سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه، وقالت إن الغرفة تولي جل اهتمامها بهذا المعرض، مشيرة إلى أن الغرفة توفر للمشاركات أجنحة بدون مقابل لعرض وبيع منتجاتهن.

وتابعت الجريسي أن “منتجون” نجح في إشاعة وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج من المنزل في المجتمع، عبر سنواته السابقة، وقالت إنه هيأ فرصة قوية لإقامة مشروعات ناجحة قادرة على البقاء، بل ولديها فرصة للاستمرارية والتوسع لتتحول لمشروعات متوسطة وكبيرة، وأضافت ان المعرض يتضمن مئات المعروضات تشتمل منتجات إبداعية وتراثية، والمشغولات والحرف اليدوية والأكلات الشعبية، إضافة إلى منتجات الموضة والأزياء والتجميل، أعمال التصميم والطباعة، الفنون، الترفيه، تنسيق الحفلات، هندسة الديكور، العطور والبخور، وخدمات التسويق والتقنية والاستشارية.

كما أشارت الجريسي إلى أن “منتجون” يمثل فرصة لعقد شراكات واتفاقات مع الجهات الداعمة والمنشآت الرائدة في القطاع الخاص، لتبني أفكار ومنتجات المشاركين بالعرض والمساهمة في تسويقها ودعمها.

روابط ذات صلة

أمير الحدود الشمالية يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين الشئون الصحية وفرع وزاة العمل بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين الشئون الصحية وفرع وزاة العمل بالمنطقة
المتحدث الرسمي لإمارة الرياض : ضبط أحد الوافدين المدعين بالرقية الشرعية ومضاعفة الأموال بطرق باطلة

المتحدث الرسمي لإمارة الرياض : ضبط أحد الوافدين المدعين بالرقية الشرعية ومضاعفة الأموال بطرق باطلة
أمير القصيم يكرم الشابين الطويرش والعقيلي لمشاركتهما بتطوير وتصنيع قمرين صناعيين

أمير القصيم يكرم الشابين الطويرش والعقيلي لمشاركتهما بتطوير وتصنيع قمرين صناعيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*