الأمير محمد بن عبدالرحمن يفتتح معرض الاستثمار من المنزل “منتجون “

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أفتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن نائب أمير منطقة الرياض، اليوم الأربعاء معرض الاستثمار من المنزل “منتجون 6” معلناً إنطلاقة فعاليته، والذي تنظمه غرفة الرياض بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة 26-31 ديسمبر 2018م.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله نائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ حمد الشويعر والمهندس منصور الشثري وعدد من أعضاء مجلس الادارة ورجال الاعمال.

وتجول سموه في أرجاء المعرض، واستمع الى شرح حول اهداف ومكونات المعرض واطلع على المنتجات المعروضة، وأكد سموه اهمية تدعيم هذه الأنشطة، و توفير بيئة خصبة أمام هذه الاستثمارات بما يسهم في تعزيز الاستثمارات الصغيرة وتنميتها.

ومن جانبه أشاد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الأستاذ حمد الشويعر برعاية سمو أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه للمعرض، واعتبرها بمثابة دعم وتشجيع كبيرين من سموهما للاستثمار من المنزل، مؤكداً أن هذه الرعاية ستعطي دعماً وقوة للمعرض، وتعزز فرص نجاحه.

ومن جهتها نوهت رئيسة لجنة الاستثمار من المنزل بالغرفة الأستاذة هدى الجريسي برعاية ودعم سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه، وقالت إن الغرفة تولي جل اهتمامها بهذا المعرض، مشيرة إلى أن الغرفة توفر للمشاركات أجنحة بدون مقابل لعرض وبيع منتجاتهن.

وتابعت الجريسي أن “منتجون” نجح في إشاعة وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج من المنزل في المجتمع، عبر سنواته السابقة، وقالت إنه هيأ فرصة قوية لإقامة مشروعات ناجحة قادرة على البقاء، بل ولديها فرصة للاستمرارية والتوسع لتتحول لمشروعات متوسطة وكبيرة، وأضافت ان المعرض يتضمن مئات المعروضات تشتمل منتجات إبداعية وتراثية، والمشغولات والحرف اليدوية والأكلات الشعبية، إضافة إلى منتجات الموضة والأزياء والتجميل، أعمال التصميم والطباعة، الفنون، الترفيه، تنسيق الحفلات، هندسة الديكور، العطور والبخور، وخدمات التسويق والتقنية والاستشارية.

كما أشارت الجريسي إلى أن “منتجون” يمثل فرصة لعقد شراكات واتفاقات مع الجهات الداعمة والمنشآت الرائدة في القطاع الخاص، لتبني أفكار ومنتجات المشاركين بالعرض والمساهمة في تسويقها ودعمها.