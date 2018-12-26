وكيل محافظ ينبع ألتقى القنصل المصري

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ألتقى اليوم وكيل محافظ ينبع الأستاذ / عايض بن سعيد أل مشيط بمكتبه بالمحافظة القنصل المصري أحمد توفيق الهادي يرافقه فريق عمل من القنصلية المصرية بجده حيث في بداية اللقاء رحب بهم وكيل محافظ ينبع وشكرهم على الزيارة وأثنى على التعاون مابين الجهات ذات العلاقة بالمحافظة والقنصلية المصرية بجده تلى ذلك مناقشة مايتعلق بأعمال الجالية المصرية بالمحافظة وخلال اللقاء قدم القنصل شكره وتقديره للمحافظة و الجهات الحكومية بمحافظة ينبع على تعاونهم لمافيه خدمة الجالية المصرية بينبع