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إخا ومركز بصمات اجتماعية للارشاد الاسري والاجتماعي يوقعان اتفاقية تعاون

إخا ومركز بصمات اجتماعية للارشاد الاسري والاجتماعي يوقعان اتفاقية تعاون
http://almnatiq.net/?p=673096
الرياض - فلاج الشعيفاني
وسط حضور عدد من الأخصائين والأخصائيات الاجتماعيين تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مركز *بصمات اجتماعية للإرشاد الاسري والاجتماعي*
والموسسة الخيرية لرعاية الايتام *إخاء* وذلك بمقر مركز بصمات شمال الرياض وذلك من أجل  للتعاون المشترك بينهما في خدمة الايتام ،
حيث مثل *إخا* نائب رئيس فرع الرياض الاستاذ ابراهيم الشينان .
فيما مثل مركز بصمات اجتماعية  للارشاد الأسري والاجتماعي مدير المركز الاستاذ عبدالمجيد طاش .
 بعد ذلك اطلع الاستاذ  ابراهيم الشينان على ما يحتويه مركز بصمات وما يقدمه من خدمات ، حيث استمع لشرح مفصل من القائمين على المركز من المدير العام الاستاذ عبدالمجيد طاش وزملاؤه .
ويعتبر مركز بصمات اجتماعية الاستشارات الاسرية والاجتماعية من أحدث المراكز المتخصصة في جانب الإرشاد الأسري والاجتماعي ويعقد بالمركز  العديد من البرامج والندوات التي تدعم الاستقرار الاسري ويضم أقسام مستقلة للرجال والنساء ،  .
بعد ذلك تطرقت  الاخصائية الاجتماعي وفيه الهايف عن الجهود التي تقدم لمساندة الاسرة في حالات الاختلاف بين أطرافها ،
ثم فتح الحوار والنقاش مع الحضور من المختصين وبحث سبل التعاون في ما بينهم لخدمة الابناء الايتام

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