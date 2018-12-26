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الجنادرية 33 : فرقة بيشة تمزج جيلين لتطرب زوار جناح عسير

الجنادرية 33 : فرقة بيشة تمزج جيلين لتطرب زوار جناح عسير

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الجنادرية 33 : فرقة بيشة تمزج جيلين لتطرب زوار جناح عسير

الجنادرية 33 : فرقة بيشة تمزج جيلين لتطرب زوار جناح عسير
http://almnatiq.net/?p=673118
المناطق - بيشة
تحظى محافظة بيشة بموروث شعبي جميل يمثل أهالي المحافظة وفنونهم الشعبية التي توارثتها عبر الأجيال لتقدم لوناً شعبياً مرغوباً ومفضلاً لدى مختلف مناطق المملكة نظير الإيقاعات السريعة التي تضفي على تلك الفنون جمالية خاصة .
فرقة بيشة المشاركة في جناح قرية عسير بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 33 للمرة الرابعة منذ تأسيسها قبل ما يقارب 7 سنوات بمشاركة ما يزيد عن 50 عضواً يقدّمون جميع ألوان بيشة المسيَّرة والعرضة الخفيفة والرايح بالإضافة إلى العرضة السعودية لإبهاج زوار القرية .
وعن هذه المشاركة تحدث رئيس الفرقة علي مبارك أبو عيده بأن الجنادرية هو المكان الأبرز للمحافظة على التراث والموروث وإظهارهما بالصورة المُثلى وبشكل أجمل وفي كل عام نجد تطوير أكثر من الذي قبله وهذا التطوير يعتبر تهيئة وتسخير لكافة مقومات النجاح سواء من وزارة الحرس الوطني أو إمارة منطقة عسير .
وذكر بأن الفرقة مزيج بين جيلين يتواجد في عضويتها كبار السن والجيل الحالي وهذا يخلق بينهم انسجاماً ينعكس على أدائهم ويضيف إليه الكثير ، حيث أن جميع المجالات تحتاج الخبرة والتجديد لتكوين عمل مشترك أكثر إبداعاً وتميزاً وكبار السن هم ملح أي منشط وعنصر مهم في الحفاظ  على التراث والثقافة في مختلف مناطق المملكة .

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