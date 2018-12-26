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أمين عسير يتفقد مشروعي جسر تقاطع طريق الحزام الدائري مع طريق الأمير سلطان و مشروع تطوير دوار الكهرباء

أمين عسير يتفقد مشروعي جسر تقاطع طريق الحزام الدائري مع طريق الأمير سلطان و مشروع تطوير دوار الكهرباء

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أمين عسير يتفقد مشروعي جسر تقاطع طريق الحزام الدائري مع طريق الأمير سلطان و مشروع تطوير دوار الكهرباء

أمين عسير يتفقد مشروعي جسر تقاطع طريق الحزام الدائري مع طريق الأمير سلطان و مشروع تطوير دوار الكهرباء
http://almnatiq.net/?p=673124
المناطق - أبها

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في جولة ميدانية قام بها صباح أمس على مشروع تطوير دوار الكهرباء و تنفيذ جسر تقاطع طريق الحزام الدائري مع طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز ، وذلك برفقة و كيل الأمين للتعمير و المشاريع المهندس أحمد ناصر .

واجتمع الحميدي خلال الجولة مع المقاولين المنفذين لمشروعي تطوير دوار الكهرباء و جسر تقاطع طريق الحزام الدائري مع طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز ، مطلعا على آخر الأعمال المنجزة للمشروعين ، مستمعا إلى شرح مفصل عن المشروعين ونسبة الإنجاز بهما والتي وصلت الى اكثر من 90% .

وطالب الحميدي المقاولين المنفذين بضرورة زيادة الجهد والعمل والالتزام بالجودة في تنفيذ المشروع وتسليمه في الوقت المحدد له، كما طالب بتذليل أي معوقات والتنسيق مع الجهات الحكومية .

وأكد الحميدي بأن المشروعين يعدان  من المشروعات الحيوية المهمة في مدينة أبها ، حيث بلغت نسبة الإنجاز  في مشروع تطوير دوار الكهرباء الى 90 %، فيما بلغت نسبة الإنجاز في تنفيذ جسر تقاطع طريق الحزام الدائري مع طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بنحو 95%  في مرحلته الأولى و 80% بمرحلته الثانية لافتاً إلى أن المشروعين  يعدان  أحد اهم المداخل الرئيسية بمدينة أبها  لقربها من طريق الملك فهد الحيوي ومن هذا المنطلق يكتسب المشروعين أهمية خاصة، مشيراً إلى أنه سيكون لهما الأثر البالغ في تطوير المنطقة المحيطة بالمشروع وقد روعي فيهما اللمسات والتصاميم الجمالية .

يذكر أن الأمانة قد بدأت مؤخراً في تنفيذ المشروعين بمدينة أبها و تبذل قصارى جهدها لتسابق الوقت مع ضمان جودة المشروعين ليسهموا بذلك في انسيابية الحركة المرورية في طريقين رئيسية .

و قد اشتمل المشروعين على ترحيل الخدمات وأعمال الهدم والإزالة وأعمال الحفر والردم وأعمال تربة الإحلال، والخرسانة فيه مسلحة وسابقة الإجهاد، ويشمل كذلك على أعمال العزل للأساسات وأعلى الجسر، وأعمال تصريف مياه الأمطار والإنارة و السفلتة والرصف وعلامات الطرق والعلامات الإرشادية والإشارات المرورية.

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