توزيع 3 ملايين مقرر للفصل الثاني بتعليم عسير

المناطق - أبها

أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، تسليم قرابة ثلاثة ملايين مقرر دراسي للفصل الثاني على أكثر من 280 ألف طالب وطالبة يدرسون في 1300 مدرسة ما بين ابتدائية ومتوسطة وثانوية في المنطقة.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان، أن عملية التوزيع تمت وفق خطة زمنية متكاملة تضمنت تسليم كل مدرسة لمخصصها من المقررات ، ووفقا للإحصاءات المرفوعة من قادة وقائدات المدارس الخاصة بأعداد الطلاب والطالبات ، وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير الاحتياج من المقررات قبل بدء الفصل الثاني بوقت كاف ، وبما يضمن انطلاق الدراسة بدون عوائق .

من جهته أوضح مدير إدارة التخطيط والتطوير، رئيس لجنة توزيع المقررات الأستاذ إسماعيل الجوني، أن اللجنة عملت على مدى الأشهر السابقة ، بالتواصل مع الوزارة، ومن ثم توزيع المقررات على مستودعات مكاتب التعليم ، وإيصالها وفق الخطة المرسومة على المدارس .