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“قصر مشرف” شاهد على اللحمة الوطنية على أرض مهرجان الجنادرية

“قصر مشرف” شاهد على اللحمة الوطنية على أرض مهرجان الجنادرية
http://almnatiq.net/?p=673128
المناطق - واس

رسم جناح محافظة الخرج المشارك ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية33″، صورة من صور التلاحم الوطني بين أفراد الشعب ومع قيادتهم، وجانب مهم من ملاحم توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله -، من خلال قصر الملك عبدالعزيز “قصر مشرف”، الذي بني في الخرج عام 1359هـ، وروعي في تصميمه تفاصيل القصر الأصل الذي تحتضنه محافظة الخرج.
ويعد “قصر مشرف” أحد القصور التاريخية للملك عبدالعزيز المنتشرة في جميع مناطق المملكة، ويمثل مصيفاً للملك عبدالعزيز – رحمه الله – أثناء زيارته لمحافظة الخرج، ويشمل بوابة ضخمة، يليها فناء واسع لاستقبال الضيوف، حيث تم تقسيم القصر إلى قسمين، قسم غربي خصص لاستقبال الضيوف والوفود والاجتماعات، وقسم شرقي مخصص للعائلة واستراحة الملك المؤسس.
ويتكون القصر من طابقين الأول منها انتشرت فيه فتحات مستطيلة للإنارة الطبيعية في الثلث العلوي من الجدران الخارجية، يقابل كل فتحة من هذه الفتحات نافذة كبيرة في الثلث السفلي من الطابق الثاني، اضفت على المبنى رونق جمالي.
ويتوسط جناح محافظة الخرج بالجنادرية “عريش الملك عبدالعزيز” رحمه الله، الذي يعد من أهم المعالم التاريخية التي ارتبطت بالمؤسس، وتم إنشاءه في بلدة السلمية الواقعة شمال المحافظة عام 1337هـ، واتخذه الملك عبدالعزيز مجلساً في زياراته المتكررة للخرج خصوصاً في فترة الصيف، وتم بناء العريش باستخدام العروق والخشب بمساحة 100 متر مربع والسور الطيني التراثي، وسط مزارع متعدد وواحات من النخيل والثمار .
وأوضح رئيس وفد الخرج بالجنادرية فهد بن مشنان السهلي أن مشاركة المحافظة جاءت لتبرز أهم المعالم السياحية والتاريخية على غرار هذا القصر الشامخ، الذي يعتزون به أبناء المحافظة، ومثلهم زوار الجنادرية الذين يتوافدون على الجناح، ومثل “قصر مشرف” حاولنا أن يحوي الجناح كل ما يميز هذه المحافظة مثل عيون الخرج والسواقي والمنازل الأثرية، ونقل ما تشهده المحافظة من حركة تجارية واقتصادية جعلت منها مقراً لأبرز الشركات الزراعية والصناعية.
وعن محتويات جناح الخرج بـ “الجنادرية33” أبان السهلي أن الجناح يحتضن خيمة الصقارين التي تشتمل على عدد من أشهر الصقور منها الحُر، والشاهين، والجير، والوكري، المعروضة للزوار ، الذين يتاح لهم التصوير مع الصقور، مع الحرص على تقديم شرح عن طبيعة الطير وتعايشه مع صاحبه، بهدف التثقيف.

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